ЗНО-2021: скільки учнів зареєструвалися та які предмети стали найпопулярніші

9 березня 2021 , 18:05
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Джерело:

Міністерство освіти і науки

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні у 2021 році завершилася 5 березня. Наразі відомо, що зареєструвалися понад 318 тисяч випускників, проте ще не всі заяви опрацьовані.

Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати заяви, які були відправлені до 5 березня. Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно.

До теми Зміна дат ЗНО спричинить стрес в абітурієнтів, – УЦОЯО

Які предмети обирають школярі

До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:

  • українська мова і література – подалися 208 044 особи (лише українська мова – 103 931 особа);
  • математика – 242 834 особи (для ЗНО з математики рівня стандарт – 65 652 особи);
  • історія України – 247 109 осіб;
  • географія – 147 207 осіб;
  • англійська мова – 122 681 особа;
  • біологія – 104 664 особи;
  • фізика – 26 911 осіб;
  • хімія – 10 338 осіб;
  • німецька мова – 1 965 осіб;
  • французька мова – 464 особи:
  • іспанська мова – 149 осіб.

Додамо, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який учасник ЗНО отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням.

Якщо сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу. Зробити це можна за цим посиланням.

ЗНО у 2021 році

Основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).


Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

До слова, в Україні можуть перенести ЗНО з математики. А все через те, що воно призначене на 28 травня, але зазвичай в цей день школи проводять свято останнього дзвоника.

Тому Департамент освіти та науки КМДА просить МОН перенести тестування з математики на 27 травня. Але, на думку освітнього омбудсмена, це порушує права учнів, адже забирає в них один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО.