ЗНО-2021: скільки учнів зареєструвалися та які предмети стали найпопулярніші

Джерело:Міністерство освіти і науки
Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні у 2021 році завершилася 5 березня. Наразі відомо, що зареєструвалися понад 318 тисяч випускників, проте ще не всі заяви опрацьовані.
Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати заяви, які були відправлені до 5 березня. Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно.
До теми Зміна дат ЗНО спричинить стрес в абітурієнтів, – УЦОЯО
До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:
Додамо, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який учасник ЗНО отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням.
Якщо сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу. Зробити це можна за цим посиланням.
Основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).
Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО
Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.
До слова, в Україні можуть перенести ЗНО з математики. А все через те, що воно призначене на 28 травня, але зазвичай в цей день школи проводять свято останнього дзвоника.
Тому Департамент освіти та науки КМДА просить МОН перенести тестування з математики на 27 травня. Але, на думку освітнього омбудсмена, це порушує права учнів, адже забирає в них один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО.