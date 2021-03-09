Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні у 2021 році завершилася 5 березня. Наразі відомо, що зареєструвалися понад 318 тисяч випускників, проте ще не всі заяви опрацьовані.

Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати заяви, які були відправлені до 5 березня. Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно.

До теми Зміна дат ЗНО спричинить стрес в абітурієнтів, – УЦОЯО

Які предмети обирають школярі

До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:

українська мова і література – подалися 208 044 особи (лише українська мова – 103 931 особа);

математика – 242 834 особи (для ЗНО з математики рівня стандарт – 65 652 особи);

історія України – 247 109 осіб;

географія – 147 207 осіб;

англійська мова – 122 681 особа;

біологія – 104 664 особи;

фізика – 26 911 осіб;

хімія – 10 338 осіб;

німецька мова – 1 965 осіб;

французька мова – 464 особи:

іспанська мова – 149 осіб.

Додамо, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який учасник ЗНО отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням.

Якщо сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу. Зробити це можна за цим посиланням.

ЗНО у 2021 році

Основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

До слова, в Україні можуть перенести ЗНО з математики. А все через те, що воно призначене на 28 травня, але зазвичай в цей день школи проводять свято останнього дзвоника.

Тому Департамент освіти та науки КМДА просить МОН перенести тестування з математики на 27 травня. Але, на думку освітнього омбудсмена, це порушує права учнів, адже забирає в них один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО.