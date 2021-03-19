ЗНО у 2021 році скасовувати не будуть, – МОН

Попри скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів, зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл у 2021 році буде проведено.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет. За його словами, Міносвіти зараз має всі інструменти для того, щоб забезпечити дистанційне навчання під час локдауну без втрати якості освіти.

Важливо Учнів 4 та 9 класів звільнили від ДПА у цьому році

До того ж, Шкарлет запевнив, що скасування ДПА для учнів 4 та 9 класів не нашкодить освіті.

Чому скасували ДПА? Міністр освіти заявив, що ДПА відмінили через те, що учнів в червоних зонах мають нерівний доступ до навчання. "Щоб не було дискримінації дітей, які навчаються онлайн та офлайн, всіх поставили в рівні умови", – зазначив він.

Сергій Шкарлет наголосив, що ЗНО цього року не скасовуватимуть, оскільки тогорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть під час карантину.

В які дати проходить ЗНО у 2021 році? Основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Додамо, що голова освітнього комітету Сергій Бабак зазначає, що торішнє ЗНО показало, що результати виявилися кращими, ніж очікувалося.

Він також додав, що наразі МОН та Мінцифри розробили “Всеукраїнську школу онлайн”, яка буде постійно вдосконалюватися і зможе забезпечити доступ до освіти в умовах пандемії.

До слова, через стрімке поширення коронавірусу багато українських шкіл зараз навчають учнів дистанційно або відправили їх на канікули.

В яких містах учні перейшли на онлайн-навчання: