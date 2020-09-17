Вже з 2021 року українські випускники зможуть самостійно обирати, яке ЗНО складати: з української мови і літератури чи лише з української мови. Кому потрібно буде обов’язково здати тестування з літератури – читайте нижче.

У проєкті Умов прийому до закладів вищої освіти в 2021 році визначили спеціальності, для вступу на які необхідно складати тест лише з української мови, та ті спеціальності, куди потрібні результати особливо з української мови і літератури, передає 24 канал.

Цікаво Яким буде ЗНО з української мови та літератури у 2021 році: деталі

Хто має здавати ЗНО з української літератури

Цікаво, що вступ на більшість спеціальностей передбачає проходження ЗНО з української мови, проте для вступу на спеціальності, де абітурієнти здобуватимуть гуманітарні знання, повинен бути складений тест з української мови і літератури.

Так, складати ЗНО із мови і літератури мають вступники на такі спеціальності:

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

міжнародні економічні відносини;

журналістика;

філологія

міжнародне право;

публічне управління та адміністрування;

готельно-ресторанна справа;

туризм;

соціальна робота;

соціальне забезпечення;

архітектура та містобудування;

право;

облік і оподаткування;

фінанси, банківська справа та страхування;

менеджмент;

маркетинг;

підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

економіка;

політологія;

психологія;

соціологія;

релігієзнавство;

історія та археологія;

філософія;

культурологія;

аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

дизайн;

образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

хореографія;

музичне мистецтво;

сценічне мистецтво;

музеєзнавство, пам’яткознавство;

менеджмент соціокультурної діяльності;

інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

спеціальна освіта;

середня освіта (образотворче мистецтво);

середня освіта (музичне мистецтво);

середня освіта (географія);

середня освіта (історія);

середня освіта (українська мова і література);

середня освіта (мова і література (із зазначенням мови);

дошкільна освіта;

початкова освіта.

Абітурієнтам, які планують вступ на інші спеціальності, буде достатньо результатів ЗНО з української мови.

Яким буде тест з української мови і літератури? Учасники розпочнуть тестування з виконання завдань з літератури, а потім завдання з української мови. Триватиме тестування 210 хвилин.

До слова, проєкт Умов прийому до закладів вищої освіти наразі винесено на громадське обговорення, яке триватиме до 30 вересня 2020 року. Більше про це – читайте тут.