Два ЗНО з української мови у 2021 році: хто з абітурієнтів має здавати українську літературу
Вже з 2021 року українські випускники зможуть самостійно обирати, яке ЗНО складати: з української мови і літератури чи лише з української мови. Кому потрібно буде обов’язково здати тестування з літератури – читайте нижче.
У проєкті Умов прийому до закладів вищої освіти в 2021 році визначили спеціальності, для вступу на які необхідно складати тест лише з української мови, та ті спеціальності, куди потрібні результати особливо з української мови і літератури, передає 24 канал.
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Хто має здавати ЗНО з української літератури
Цікаво, що вступ на більшість спеціальностей передбачає проходження ЗНО з української мови, проте для вступу на спеціальності, де абітурієнти здобуватимуть гуманітарні знання, повинен бути складений тест з української мови і літератури.
Так, складати ЗНО із мови і літератури мають вступники на такі спеціальності:
- міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
- міжнародні економічні відносини;
- журналістика;
- філологія
- міжнародне право;
- публічне управління та адміністрування;
- готельно-ресторанна справа;
- туризм;
- соціальна робота;
- соціальне забезпечення;
- архітектура та містобудування;
- право;
- облік і оподаткування;
- фінанси, банківська справа та страхування;
- менеджмент;
- маркетинг;
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- економіка;
- політологія;
- психологія;
- соціологія;
- релігієзнавство;
- історія та археологія;
- філософія;
- культурологія;
- аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
- дизайн;
- образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
- хореографія;
- музичне мистецтво;
- сценічне мистецтво;
- музеєзнавство, пам’яткознавство;
- менеджмент соціокультурної діяльності;
- інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
- спеціальна освіта;
- середня освіта (образотворче мистецтво);
- середня освіта (музичне мистецтво);
- середня освіта (географія);
- середня освіта (історія);
- середня освіта (українська мова і література);
- середня освіта (мова і література (із зазначенням мови);
- дошкільна освіта;
- початкова освіта.
Абітурієнтам, які планують вступ на інші спеціальності, буде достатньо результатів ЗНО з української мови.
Яким буде тест з української мови і літератури? Учасники розпочнуть тестування з виконання завдань з літератури, а потім завдання з української мови. Триватиме тестування 210 хвилин.
До слова, проєкт Умов прийому до закладів вищої освіти наразі винесено на громадське обговорення, яке триватиме до 30 вересня 2020 року. Більше про це – читайте тут.