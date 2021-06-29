На ЗНО у цьому році 550 учасників отримали найвищий бал, – Шкарлет
Джерело:24 канал
В Україні у 2021 році 550 учасників зовнішнього незалежного оцінювання отримали найвищий результат. Абітурієнти скалили тестування на 200 балів.
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час пресконференції у Києві 29 червня.
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ЗНО на 200 склали 550 учасників
Глава МОН зазначив, що всього 528 учасників основної сесії ЗНО отримали 200 балів. У порівнянні з 2020 роком, таких вступників було 447.
500 учасників отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників отримали 200 балів з двох іспитів і один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів,
– сказав він.
Також міністр додав, що у 2021 році окремо рахувалися учасники, які набрали 200 балів тільки за субтестом, а саме з атестаційним завданням з української мови.
Таких 200-бальників виявилося 22 особи. Тобто всього у нас 200-бальників – 550,
– підсумував Сергій Шкарлет.
Абітурієнт склав 3 предмети на 200
До слова, виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко вказав, що один зі вступників набрав на ЗНО 200 балів з трьох предметів:
- він є випускником "одного з найкращих не тільки у Києві, а й на всю Україну закладів фізико-математичної освіти".
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