В УЦОЯО розповіли, що шахраї за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 із відповідями до них.

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Зокрема, вони запевняють в надійності й достовірності джерела інформації, постійно вигадуючи нові схеми. Наприклад, для переконливості надсилають лист із буцімто офіційної скриньки УЦОЯО.

Безумовно, купити можна що завгодно, але точно не тест ЗНО. В Українському центрі оцінювання якості освіти створено потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення тестувань,

– наголосили в Центрі.

Зокрема, в УЦОЯО суворо засекречено укладають тести і друкують сертифікаційні роботи.

"Окремо зазначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе", – додали в УЦОЯО.

В Центрі застерегли учнів відхиляти сумнівні пропозиції, аби не бути ошуканим.

Для ретельної підготовки до ЗНО фахівці УЦОЯО радять проходити тести попередніх років, які є у вільному доступі в рубриці "Тести минулих років", щоб перевіряти знання та аналізувати свої помилки.

До слова, вже у п’ятницю, 21 травня стартує перше тестування – ЗНО з хімії. Як буде проходити ЗНО в умовах карантину – читайте у матеріалі.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу