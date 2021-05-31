ЗНО-2021 з математики: оприлюднили правильні відповіді на тести

Випускники 28 травня складали ЗНО з математики. Зазначимо, що цього року вони могли вибрати – складати математику рівня стандарту чи профільного. Участь у тестуванні взяли майже 245 тисяч осіб. Дивіться нижче правильні відповіді на завдання тестів з математики.
102 учасників не допустили до пунктів тестування ЗНО, з них 14 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.
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Зазначимо, що максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник за ЗНО з математики, правильно виконавши всі завдання: рівня стандарту – 50 балів, з профільного рівня – 67 балів.
Сертифікаційна робота з математики (рівня стандарт) налічувала 28 завдань різних форм:
- з вибором однієї правильної відповіді (16 завдань),
- на встановлення відповідності (4 завдання),
- відкритої форми з короткою (6 завдань) та розгорнутою (2 завдання) відповіддю.
Сертифікаційна робота з математики (профільного рівня) налічувала 34 завдання різних форм:
- з вибором однієї правильної відповіді (16 завдань),
- на встановлення відповідності (4 завдання),
- відкритої форми з короткою (9 завдань) та розгорнутою (5 завдань) відповіддю.
Відповіді до ЗНО-2021 з математики
Скриншот відповіді з математики 2021 / Фото УЦОЯО
Установлення порога "склав/не склав" та визначення результатів ЗНО з математики відбудеться 18 червня.
Розміщення результатів тестування з математики на інформаційних сторінках учасників ЗНО відбудеться 22 червня.
До слова, загалом ЗНО розпочалося в Україні з 21 травня та триватиме до 15 червня в умовах карантину.
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу