ЗНО-2021 з математики: оприлюднили правильні відповіді на тести

06:39

Випускники 28 травня складали ЗНО з математики. Зазначимо, що цього року вони могли вибрати – складати математику рівня стандарту чи профільного. Участь у тестуванні взяли майже 245 тисяч осіб. Дивіться нижче правильні відповіді на завдання тестів з математики.