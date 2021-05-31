102 учасників не допустили до пунктів тестування ЗНО, з них 14 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

До теми Останній дзвоник у школах, літні канікули, ЗНО-2021 та рейтинг вишів – підсумки тижня в освіті

Зазначимо, що максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник за ЗНО з математики, правильно виконавши всі завдання: рівня стандарту – 50 балів, з профільного рівня – 67 балів.

Сертифікаційна робота з математики (рівня стандарт) налічувала 28 завдань різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді (16 завдань),

на встановлення відповідності (4 завдання),

відкритої форми з короткою (6 завдань) та розгорнутою (2 завдання) відповіддю.

Із завданнями сертифікаційної роботи та файлом з аудіювання можна оз найомитися за цим посиланням.

Сертифікаційна робота з математики (профільного рівня) налічувала 34 завдання різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді (16 завдань),

на встановлення відповідності (4 завдання),

відкритої форми з короткою (9 завдань) та розгорнутою (5 завдань) відповіддю.

Відповіді до ЗНО-2021 з математики



Скриншот відповіді з математики 2021 / Фото УЦОЯО

Установлення порога "склав/не склав" та визначення результатів ЗНО з математики відбудеться 18 червня.

Розміщення результатів тестування з математики на інформаційних сторінках учасників ЗНО відбудеться 22 червня.

До слова, загалом ЗНО розпочалося в Україні з 21 травня та триватиме до 15 червня в умовах карантину.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу