Міністерство освіти і науки опублікувало програму з математики, за якими темами варто підготуватися школярам до здачі зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

Цей список визначений чинною програмою ЗНО з математики, передає 24 канал.

Важливо ЗНО з української мови і літератури у 2021 році: які твори треба прочитати за програмою

Зазначимо, що у 2021 році випускники українських шкіл повинні обов’язково складати Державну підсумкову атестацію з математики, але вона не є обов’язковим предметом для вступу на ЗНО.

Як складатимуть ЗНО з математики у 2021 році:

Ті учні, які не планують вступати вишу за результатами тесту з математики, та не вивчали цей предмет на профільному рівні, можуть скласти сертифікаційну роботу з математики на рівні стандарту і тоді вони отримають лише бал за ДПА. Там буде 28 завдань та 150 хвилин на виконання;

Натомість школярі, які вивчали математику на профільному рівні або на стандартному рівні, але хочуть використати цей предмет під час вступу, отримають сертифікаційну роботу з математики з завданнями поглибленого рівня. Там буде 34 завдання, на виконання яких відведено 210 хвилин.

Список тем з математики на ЗНО-2021

Алгебра

Розділ: Числа і вирази

Дійсні числа; Відношення та пропорції. Відсотки; Раціональні, ірраціональні, степеневі вирази; Лінійні, квадратні, тригонометричні рівняння і нерівності.

Розділ: Функції

Числові пропорції

Функціональна залежність. Лінійні, квадратні, степеневі функції;

Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Таблиця похідних та правила;

Побудова графіків функцій;

Первісна та визначений інтеграл.

Розділ: Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики

Перестановки, комбінації, розміщення. Імовірність, випадкові події.

Геометрія

Розділ: Планіметрія

Елементарні та геометричні фігури на площині, їх властивості; Коло та круг; Трикутники; Чотирикутники; Многокутники; Геометричні величини та вимірювання їх; Координати та вектори на площині; Геометричні переміщення.

Розділ: Стереометрія

Прямі та площини у просторі;

Многогранники, тіла обертання.

Які предмети треба складати на ДПА, а які на ЗНО

Обов’язкові предмети на ДПА: українська мова та математика, далі треба обрати на вибір – історію України чи іноземну мову. Четвертим предметом може бути будь-який предмет на вибір учня.

Для ЗНО є 12 предметів на вибір випускника, які можна скласти. Обов’язкові лише українська мова та література або лише українська мова. Але вступник не може скласти більше 5-ти навчальних предметів.