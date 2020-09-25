ЗНО з математики у 2021 році: програма та теми, за якими треба підготуватися
Міністерство освіти і науки опублікувало програму з математики, за якими темами варто підготуватися школярам до здачі зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.
Цей список визначений чинною програмою ЗНО з математики, передає 24 канал.
Важливо ЗНО з української мови і літератури у 2021 році: які твори треба прочитати за програмою
Зазначимо, що у 2021 році випускники українських шкіл повинні обов’язково складати Державну підсумкову атестацію з математики, але вона не є обов’язковим предметом для вступу на ЗНО.
Як складатимуть ЗНО з математики у 2021 році:
- Ті учні, які не планують вступати вишу за результатами тесту з математики, та не вивчали цей предмет на профільному рівні, можуть скласти сертифікаційну роботу з математики на рівні стандарту і тоді вони отримають лише бал за ДПА. Там буде 28 завдань та 150 хвилин на виконання;
- Натомість школярі, які вивчали математику на профільному рівні або на стандартному рівні, але хочуть використати цей предмет під час вступу, отримають сертифікаційну роботу з математики з завданнями поглибленого рівня. Там буде 34 завдання, на виконання яких відведено 210 хвилин.
Список тем з математики на ЗНО-2021
Алгебра
Розділ: Числа і вирази
- Дійсні числа;
- Відношення та пропорції. Відсотки;
- Раціональні, ірраціональні, степеневі вирази;
- Лінійні, квадратні, тригонометричні рівняння і нерівності.
Розділ: Функції
- Числові пропорції
- Функціональна залежність. Лінійні, квадратні, степеневі функції;
- Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Таблиця похідних та правила;
- Побудова графіків функцій;
- Первісна та визначений інтеграл.
Розділ: Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики
- Перестановки, комбінації, розміщення. Імовірність, випадкові події.
Геометрія
Розділ: Планіметрія
- Елементарні та геометричні фігури на площині, їх властивості;
- Коло та круг;
- Трикутники;
- Чотирикутники;
- Многокутники;
- Геометричні величини та вимірювання їх;
- Координати та вектори на площині;
- Геометричні переміщення.
Розділ: Стереометрія
- Прямі та площини у просторі;
- Многогранники, тіла обертання.
Які предмети треба складати на ДПА, а які на ЗНО
Обов’язкові предмети на ДПА: українська мова та математика, далі треба обрати на вибір – історію України чи іноземну мову. Четвертим предметом може бути будь-який предмет на вибір учня.
Для ЗНО є 12 предметів на вибір випускника, які можна скласти. Обов’язкові лише українська мова та література або лише українська мова. Але вступник не може скласти більше 5-ти навчальних предметів.