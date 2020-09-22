Міністерство освіти і науки надало перелік тем з історії України, які варто вивчити школярам до здачі зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації у 2021 році.

Цей список визначений чинною програмою ЗНО з історії України, передає 24 канал.

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Всі теми поділені за хронологічним принципом – від найдавніших часів до творення незалежної України.

Список тем на ЗНО-2021 з історії України

Від найдавніших часів до першої половини 16 століття

Вступ до історії України;

Стародавня історія України;

Королівство Руське. Монгольська навала;

Руські князівства другої половини XIV – першої половини XVI ст. Кримське ханство;

Русь-Україна: виникнення Київської держави, розквіт Київської держави та культура IX–XIV століть.

Друга половина 16 – перша половина 18 століття

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині 16 століття;

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині 16 століття;

Національно-визвольна війна українського народу середини 16 століття;

Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. 17 століття;

Українські землі наприкінці ХVІІ – в першій половині 17 століття;

Українські землі в другій половині 18 століття.

Кінець 18 – 19 століття

Українські землі в Російській імперії кінця 18 – першої половини 19 століття; Українські землі в Австрійській імперії кінця 18 – першої половини 19 століття; Культура України кінця ХVІІІ – першої половини 19 століття; Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 19 століття; Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині 19 століття; Культура України в другій половині ХІХ – на початку 20 століття; Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 років; Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 років;

Історія України 20 – початку 21 століття

1914 – 1945 роки

– Україна в роки Першої світової війни

– Початок Української революції

– Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні

– Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні

– Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

– Українська революція. Період Гетьманату

– Українська революція. Директорія УНР

– Початок Другої світової війни (1939–1941)

– Друга світова війна: Рух Опору (1941–1943)

– Друга світова війна: воєнні дії на теренах України (1943–1945)

1945 рік – початок 21 століття

Україна в перші повоєнні роки Україна в умовах десталінізації Україна в період загострення кризи радянської системи Відновлення незалежності України Становлення України як незалежної держави Творення нової України

Завдання на візуальне впізнання

У програмі ЗНО з історії України наведено перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, а також список персоналій обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами.

Персоналії: діячі культури освіти і науки, громадсько-політичні та військові діячі.

діячі культури освіти і науки, громадсько-політичні та військові діячі. Архітектура: архітектура культових та фортифікаційних споруд в Україні, світська архітектура, містобудування.

архітектура культових та фортифікаційних споруд в Україні, світська архітектура, містобудування. Мистецтво: скульптура, пам’ятники, ікони, мініатюри, гравюри, портрети, художні роботи, пам’ятки стародавньої історії України.

Додамо, що учасники ЗНО тепер можуть підготуватися до тестування з історії України, користуючись спеціальним розділом на сайті ЗНО-онлайн, де є всі завдання з цього предмета.