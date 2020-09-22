ЗНО з історії України у 2021 році: перелік тем, за якими треба підготуватися
Міністерство освіти і науки надало перелік тем з історії України, які варто вивчити школярам до здачі зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації у 2021 році.
Цей список визначений чинною програмою ЗНО з історії України, передає 24 канал.
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Всі теми поділені за хронологічним принципом – від найдавніших часів до творення незалежної України.
Список тем на ЗНО-2021 з історії України
Від найдавніших часів до першої половини 16 століття
- Вступ до історії України;
- Стародавня історія України;
- Королівство Руське. Монгольська навала;
- Руські князівства другої половини XIV – першої половини XVI ст. Кримське ханство;
- Русь-Україна: виникнення Київської держави, розквіт Київської держави та культура IX–XIV століть.
Друга половина 16 – перша половина 18 століття
- Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині 16 століття;
- Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині 16 століття;
- Національно-визвольна війна українського народу середини 16 століття;
- Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. 17 століття;
- Українські землі наприкінці ХVІІ – в першій половині 17 століття;
- Українські землі в другій половині 18 століття.
Кінець 18 – 19 століття
- Українські землі в Російській імперії кінця 18 – першої половини 19 століття;
- Українські землі в Австрійській імперії кінця 18 – першої половини 19 століття;
- Культура України кінця ХVІІІ – першої половини 19 століття;
- Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 19 століття;
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині 19 століття;
- Культура України в другій половині ХІХ – на початку 20 століття;
- Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 років;
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 років;
Історія України 20 – початку 21 століття
- 1914 – 1945 роки
– Україна в роки Першої світової війни
– Початок Української революції
– Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні
– Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні
– Західноукраїнські землі в міжвоєнний період
– Українська революція. Період Гетьманату
– Українська революція. Директорія УНР
– Початок Другої світової війни (1939–1941)
– Друга світова війна: Рух Опору (1941–1943)
– Друга світова війна: воєнні дії на теренах України (1943–1945)
- 1945 рік – початок 21 століття
- Україна в перші повоєнні роки
- Україна в умовах десталінізації
- Україна в період загострення кризи радянської системи
- Відновлення незалежності України
- Становлення України як незалежної держави
- Творення нової України
Завдання на візуальне впізнання
У програмі ЗНО з історії України наведено перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, а також список персоналій обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами.
- Персоналії: діячі культури освіти і науки, громадсько-політичні та військові діячі.
- Архітектура: архітектура культових та фортифікаційних споруд в Україні, світська архітектура, містобудування.
- Мистецтво: скульптура, пам’ятники, ікони, мініатюри, гравюри, портрети, художні роботи, пам’ятки стародавньої історії України.
Додамо, що учасники ЗНО тепер можуть підготуватися до тестування з історії України, користуючись спеціальним розділом на сайті ЗНО-онлайн, де є всі завдання з цього предмета.
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