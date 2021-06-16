ЗНО-2021 з географії: оприлюднили правильні відповіді на тести

Учасники ЗНО у вівторок, 15 червня, склали тестування з географії. Участь у ЗНО взяли майже 116 тисяч осіб. Нижче опубліковані правильні відповіді на завдання тестів ЗНО з географії.

25 учасників осіб не допустили до пункту тестування через запізнення чи відсутність документа, ще 8 – через ознаки гострих респіраторних захворювань.

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Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з географії, правильно виконавши всі завдання, – 90 балів.

На виконання тестів відводилося 150 хвилин. Сертифікаційна робота з біології налічувала 54 завдання:

з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань),

на встановлення відповідності (6 завдань),

відкритої форми з котроткою відоповіддю (6 завдань),

з вибором 3 правильних відповідей із 7 запропонованих варіантів (6 завдання).

Правильні відповіді на ЗНО з географії



Відповіді до ЗНО-2021 з географії / Фото УЦОЯО

Офіційні результати тестування з географії будуть відомі до 30 червня. Із завданнями сертифікаційної роботи з географії можна ознайомитися за цим посиланням.

Відповіді на інші предмети ЗНО-2021

Правильні відповіді до ЗНО з хімії – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді до ЗНО з історії України – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з математики – дивіться за цим посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з української мови, української мови та літератури – дивіться тут.

Правильні відповіді на тести ЗНО з англійської мови – дивіться за цим посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з іноземних мов – дивіться тут.

Правильні відповіді до ЗНО з фізики – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді до ЗНО з біології – дивіться тут.

До слова, ЗНО в Україні нарешті закінчилося. Воно тривало з 21 травня по 15 червня та проходило в умовах карантину. Зокрема, всі учасники перебували в масках, а в аудиторіях – максимум по 15 осіб.

Тож, вже незабаром вступники будуть подавати документи до вишів. Всі деталі про вступну кампанію-2021 – читайте у статті.