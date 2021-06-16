ЗНО-2021 з географії: оприлюднили правильні відповіді на тести

Учасники ЗНО у вівторок, 15 червня, склали тестування з географії. Участь у ЗНО взяли майже 116 тисяч осіб. Нижче опубліковані правильні відповіді на завдання тестів ЗНО з географії.
25 учасників осіб не допустили до пункту тестування через запізнення чи відсутність документа, ще 8 – через ознаки гострих респіраторних захворювань.
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Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з географії, правильно виконавши всі завдання, – 90 балів.
На виконання тестів відводилося 150 хвилин. Сертифікаційна робота з біології налічувала 54 завдання:
- з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань),
- на встановлення відповідності (6 завдань),
- відкритої форми з котроткою відоповіддю (6 завдань),
- з вибором 3 правильних відповідей із 7 запропонованих варіантів (6 завдання).
Правильні відповіді на ЗНО з географії
Відповіді до ЗНО-2021 з географії / Фото УЦОЯО
Офіційні результати тестування з географії будуть відомі до 30 червня. Із завданнями сертифікаційної роботи з географії можна ознайомитися за цим посиланням.
Відповіді на інші предмети ЗНО-2021
- Правильні відповіді до ЗНО з хімії – дивіться за посиланням.
- Правильні відповіді до ЗНО з історії України – дивіться за посиланням.
- Правильні відповіді на тести ЗНО з математики – дивіться за цим посиланням.
- Правильні відповіді на тести ЗНО з української мови, української мови та літератури – дивіться тут.
- Правильні відповіді на тести ЗНО з англійської мови – дивіться за цим посиланням.
- Правильні відповіді на тести ЗНО з іноземних мов – дивіться тут.
- Правильні відповіді до ЗНО з фізики – дивіться за посиланням.
- Правильні відповіді до ЗНО з біології – дивіться тут.
До слова, ЗНО в Україні нарешті закінчилося. Воно тривало з 21 травня по 15 червня та проходило в умовах карантину. Зокрема, всі учасники перебували в масках, а в аудиторіях – максимум по 15 осіб.
Тож, вже незабаром вступники будуть подавати документи до вишів. Всі деталі про вступну кампанію-2021 – читайте у статті.