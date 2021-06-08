ЗНО-2021 з фізики: відомі правильні відповіді на тести

Учасники ЗНО у понеділок, 7 червня, складали тестування з історії України. Участь у тестуванні взяли понад 23 тисячі осіб. Нижче опубліковані правильні відповіді на завдання тестів ЗНО з фізики.
Двох осіб не допустили до пункту тестування. Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з фізики, правильно виконавши всі завдання, – 64 бали.
До теми Чи склали б ви ЗНО з української мови: короткий тест
Сертифікаційна робота з фізики налічувала 38 завдань різних форм:
- з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань),
- на встановлення відповідності, "логічні пари" (4 завдання),
- відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).
Правильні відповіді на ЗНО з фізики
Відповіді до ЗНО-2021 з фізики / Фото УЦОЯО
Із завданнями сертифікаційної роботи з фізики можна ознайомитися за цим посиланням.Відповіді на інші предмети ЗНО-2021:
Правильні відповіді на тести ЗНО з математики – дивіться за цим посиланням.
Правильні відповіді на тести ЗНО з української мови, української мови та літератури – дивіться тут.
Правильні відповіді на тести ЗНО з англійської мови – дивіться за цим посиланням.
Правильні відповіді на тести ЗНО з іноземних мов – дивіться тут.
Правильні відповіді до ЗНО з історії України – дивіться за посиланням.
Офіційні результати тестування з фізики будуть відомі до 22 червня.
До слова, ЗНО в Україні ще триватиме до 15 червня. Всі тестування проходять у звичному режимі, але в умовах карантину. Зокрема, всі учасники перебувають в масках, а в аудиторіях – максимум по 15 осіб.
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу