ЗНО-2021 з фізики: відомі правильні відповіді на тести

Учасники ЗНО у понеділок, 7 червня, складали тестування з історії України. Участь у тестуванні взяли понад 23 тисячі осіб. Нижче опубліковані правильні відповіді на завдання тестів ЗНО з фізики.

Двох осіб не допустили до пункту тестування. Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з фізики, правильно виконавши всі завдання, – 64 бали.

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Сертифікаційна робота з фізики налічувала 38 завдань різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань),

на встановлення відповідності, "логічні пари" (4 завдання),

відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

Правильні відповіді на ЗНО з фізики



Відповіді до ЗНО-2021 з фізики / Фото УЦОЯО

Із завданнями сертифікаційної роботи з фізики можна ознайомитися за цим посиланням.

Офіційні результати тестування з фізики будуть відомі до 22 червня.

До слова, ЗНО в Україні ще триватиме до 15 червня. Всі тестування проходять у звичному режимі, але в умовах карантину. Зокрема, всі учасники перебувають в масках, а в аудиторіях – максимум по 15 осіб.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу