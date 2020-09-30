Коли проходитиме ЗНО у 2021 році: відомі дати тестування з всіх предметів
Міністерство освіти і науки України оприлюднили наказ, у якому затвердили дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 року. Дати з всіх предметів – читайте нижче.
Про це повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.
Цікаво Які предмети на ДПА у 2021 році будуть складати учні 4-х, 9-х та 11-х класів: деталі
Так, реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Всі школи мають зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.
Дати основної сесії ЗНО у 2021 році:
- 21 травня – тестуванням з хімії;
- 24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;
- 25 травня – з англійської мови;
- 28 травня – з математики;
- 1 червня – з української мови, української мови і літератури;
- 4 червня – з історії України;
- 7 червня – з фізики;
- 10 червня – з біології;
- 5 червня – з географії.
Інформація про результати ЗНО з усіх навчальних предметів з'являться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.
Зазначимо, що ДПА у 2021 році теж буде проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Школярі мають складати іспити з таких предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова – за вибором учня), а також один із навчальних предметів зі списку: історія України абр іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія (за вибором учня).
До слова, у 2021 році випускники після школи зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів. Зокрема, буде два ЗНО з української мови: учні зможуть обрати, чи складати ЗНО з мови та літератури, чи окремо лише з української мови. Яким буде тестування у наступному році – читайте за посиланням.