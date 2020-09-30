Міністерство освіти і науки України оприлюднили наказ, у якому затвердили дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 року. Дати з всіх предметів – читайте нижче.

Про це повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.

Цікаво Які предмети на ДПА у 2021 році будуть складати учні 4-х, 9-х та 11-х класів: деталі

Так, реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Всі школи мають зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

Дати основної сесії ЗНО у 2021 році:

21 травня – тестуванням з хімії;

24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – з англійської мови;

28 травня – з математики;

1 червня – з української мови, української мови і літератури;

4 червня – з історії України;

7 червня – з фізики;

10 червня – з біології;

5 червня – з географії.

Інформація про результати ЗНО з усіх навчальних предметів з'являться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Зазначимо, що ДПА у 2021 році теж буде проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Школярі мають складати іспити з таких предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова – за вибором учня), а також один із навчальних предметів зі списку: історія України абр іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія (за вибором учня).

До слова, у 2021 році випускники після школи зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів. Зокрема, буде два ЗНО з української мови: учні зможуть обрати, чи складати ЗНО з мови та літератури, чи окремо лише з української мови. Яким буде тестування у наступному році – читайте за посиланням.

Підготовка до ЗНО

ЗНО з української літератури: які твори треба прочитати за програмою – дивіться за посиланням.

ЗНО з математики у 2021 році: програма та теми, за якими треба підготуватися – читайте за посиланням.

ЗНО з історії України у 2021 році: перелік тем, за якими треба підготуватися – дивіться за посиланням.