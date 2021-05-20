В УЦОЯО під час конференції нагадали, що цього року ДПА не є обов'язковою для учнів через карантин та пандемію. Але випускники можуть пройти її за бажанням.

Важливо В Україні можуть знизити пороговий бал ЗНО-2021

Особливості проведення ЗНО у 2021 році

Графік допуску до пункту тестування

Україна вже другий рік живе в умовах пандемії, тому учасникам ЗНО не можна наражати на небезпеку інших людей. Для цього потрібно постійно перебувати в масці.

В УЦОЯО запевнили, що допуск до пунктів ЗНО відбуватиметься за спеціальним графіком. В запрошеннях учасників буде зазначений час, коли треба прибути до пункту тестування.

Тож, до пункту проведення ЗНО треба прийти вчасно. Там учасники мають почекати, доки їх запросять всередину приміщення.

Важливо! Учасників, які запізняться, не допустять до тестування. Адже тестування буде проходити об 11:00. Але допускати учасників до пунктів проведення ЗНО будуть лише до 10:50.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Які документи потрібні для допуску до ЗНО

Для допуску до пункту ЗНО кожен учасник має пред’явити такі документи:

сертифікат учасника ЗНО,

запрошення-перепустку,

документ, що посвідчує особу.

Інші документи, що посвідчують особу, для допуску:

паспорт громадянина України

закордонний паспорт

посвідчення особи на повернення в Україну

посвідчення водія

посвідка на тимчасове проживання.

Окрім того, кожен учасник ЗНО повинен мати при собі маску, дві ручки чорного кольору, пляшку з водою без етикеток та антисептик.

Список учасників з номерами місць

Біля входу до аудиторії, учасники ЗНО мають ознайомитися з аудиторним списком. У ньому треба знайти номер свого робочого місця та зайняти його в кабінеті.

"Ретельно звірте прізвище, ім’я та по-батькові з номером сертифікату. Ці номери кожного учасника мають співпадати з відповідними даними у аудиторному списку", – наголошують в УЦОЯО.

Що заборонено робити учасникам

Учасникам ЗНО заборонено пересідати на інше місце, навіть якщо поруч є вільне місце.

Коли ви вже зайшли в аудиторію та знайшли своє місце – підготуйтеся до тестування. Зокрема, відкладіть всі особисті речі у спеціальні для цього місця.

Заборонено при собі мати:

телефон,

флешку,

навушники,

фотокамеру,

смарт-годинник,

книгу,

калькулятор тощо.

Якщо у вас знайдуть ці предмети, то вас можуть вигнати з аудиторії, а вашу роботу – анулювати.

Читайте також Вступ на бакалаврат у 2021: всі деталі та відповіді на найпопулярніші запитання

Під час виконання сертифікаційної роботи учаснику заборонено також:

заважати іншим учасникам або спілкуватися з ними,

мати при собі чи на робочому місці заборонені пристрої,

списувати відповіді в інших учасників,

виносити з аудиторії матеріалу ЗНО.

Що робити, якщо учасник ЗНО відчуває симптоми COVID-19

В УЦОЯО додали, що якщо учасник ЗНО напередодні тестування має симптоми захворювання, зокрема:

біль у горлі, підвищену температуру,

головний біль,

сухий кашель,

ускладнене дихання,

то йому варто звернутися до лікаря. Це гарантує своєчасне надання допомоги та надасть можливість отримати документ, який є підставою для участі у додатковій сесії ЗНО.

Які предмети на ЗНО вибрали випускники у 2021 році

Українська мова і література – понад 250 тисяч осіб,

Українська мова – понад 126 тисяч осіб,

Математика (профільний) – понад 291 тисяча осіб,

Математика (стандарт) – понад 77 тисяч осіб,

Історія України – понад 298 тисяч осіб,

Географія – понад 175 тисяч осіб,

Англійська мова – понад 146 тисяч осіб,

Біологія – понад 127 тисяч осіб,

Фізика – понад 32 тисячі осіб,

Хімія – понад 12 тисяч осіб,

Німецька мова – понад 2 тисячі осіб,

Французька мова – понад 650 осіб,

Іспанська мова – понад 220 осіб.



Кількість зареєстрованих учасників ЗНО по областях / Карта УЦОЯО

Категорії учасників ЗНО-2021:

випускники шкіл – 56,45%,

учні профтехів, коледжів, вишів – 30,44%,

випускники минулих років – 13, 09.

Якщо учасник не з'явився на одне ЗНО, чи будуть дійсними результати з інших предметів? Так, вони будуть дійсними. Адже результати ЗНО не залежать один від одного. Експерти УЦОЯО радять таки пройти всі тестування, на які зареєструвалися у 2021 році.

До того ж, при вступі будуть враховуватися результати з тих навчальних предметів, які є конкурсними.