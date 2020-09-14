У 2021 році в Україні буде декілька змін щодо проведення ЗНО. Так, випускники можуть складати ЗНО із 5 предметів. Орієнтовні дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання – з 21 травня по 16 липня.

Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає 24 канал.

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Вона зазначила, що з огляду на складну епідеміологчну ситуацію в Україні, вони не можуть знати, що ЗНО буде точно в ці дати. Можливо, тестування проходитиме пізніше.

За словами Вакуленко, з 2021 року випускники також зможуть складати ЗНО із 5 предметів, хоча раніше максимальна кількість була 4. УЦОЯО буде перекладати тести з фізики, хімії, математики, історії України на мови навчання національних меншин, зокрема, і кримськотатарською мовою.

До слова, у 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання після школи буде проводитися з української мови та літератури або ж можна буде окремо скласти ЗНО лише з українською мови.