Щотижня сфера освіти зазнає певних змін чи дивує новинами. Тому 24 канал вирішив розповісти читачам про найцікавіші та найважливіші події, які відбулися цього тижня – з 14 по 18 вересня 2020 року – в українській освіті.

Коронавірус у школах та дистанційне навчання

В Україні все частіше через виявлення коронавірусу в учнів або вчителів школи переводять на дистанційне навчання, передає 24 канал.

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Так, лише в Київській області 25 шкіл, а це понад 11 тисяч учнів, повністю перевели на онлайн-навчання. Зокрема, в області підтверджено 190 випадків зараження COVID-19 серед педагогів та учнів. На самоізоляції перебувають 90 окремих класів, в яких навчаються майже 3 тисячі дітей.

А, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, через коронавірус в країні вже понад 500 класів у школах перейшли на самоізоляцію. Ще близько 40 шкіл повністю перевели на дистанційне навчання.

Натомість у Дніпрі в школі №137 одразу у п’ятьох вчителів виявили коронавірус. Навчальний заклад одразу закрили на карантин, а дітей та інших вчителів відправили на дистанційне навчання.

Також через коронавірус на Чернігівщині понад сотню навчальних закладів перейшли на дистанційне навчання. Зокрема, йдеться про 61 школу, 48 дитсадків, 7 позашкільних та 5 вищих навчальних закладів, а також два ПТУ.



Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що у МОН вважають, що якість дистанційного навчання першокласників залежить саме від педагогічної майстерності вчителів та їх вміння адаптуватися до нових умов.

Що робити учням, які не мають вдома техніки для дистанційного навчання? За словами Сергія Шкарлета, якщо батьки не мають вдома комп’ютеру чи ноутбуку, то вчитель повинен надати дитині необхідні роздруковані додаткові матеріали.

Також педагог має бути на зв’язку телефоном з учнем та давати йому відповідні завдання, пояснювати все. Тобто вчитель повинен підтримувати контакт з учнем усіма можливими способами.

Окрім того, за даними ЮНІСЕФ, понад 870 мільйонів учнів по всьому світу, а це близько 50 країн, досі не повернулися до очного навчання в школах через пандемію COVID-19. Натомість у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що школи під час коронавірусу повинні закриватися в останню чергу.

ЗНО у 2021 році

У МОН розробляють документ, щоб з 2021 року учасників ЗНО, які здобудуть найвищі результати у тестуванні, нагороджували преміями. Це буде одноразова грошова виплата.

Окрім того, з 2021 року випускники також зможуть складати ЗНО із 5 предметів. До цього часу максимальна кількість була 4. Орієнтовні дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання – з 21 травня по 16 липня.

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Цікаво, що з 2021 року українські випускники зможуть самостійно обирати, яке ЗНО складати: з української мови і літератури чи лише з української мови. Кому потрібно буде обов’язково здати тестування з літератури – читайте тут.

Так, завдяки тестуванню з української мови і літератури випускник отримає аж три оцінки: за ДПА, за ЗНО з української мови та за ЗНО з української мови і літератури. А якщо випускник не хоче вступати до вишу, то він може здати лише ЗНО з української мови. Це дозволить йому отримати лише оцінку з ДПА.

Чи будуть завдання на знання правил нового правопису? Ні, у найближчі 5 років їх не буде. Але учасник тестування може за потреби вказати певне слово з нового правопису під час розгорнутої відповіді.

Скільки триватиме ЗНО з української мови і літератури? З української мови ЗНО триватиме 150 хвилин, з української мови і літератури – 210 хвилин.

Варто додати, що державна підсумкова атестація для випускників шкіл буде обов’язковою з української мови та математики.

Гучні рішення уряду

У МОЗ раніше наголошували, що готові підтримати інший режим роботи шкіл та дитячих садочків під час карантину, який їм запропонує місцева влада.

Уряд дозволив школам працювати в червоній зоні

Тепер уряд ухвалив зміни до постанови, яка встановлює карантинні обмеження. Зокрема, Кабмін запровадив, що рішення про відкриття шкіл та садочків в червоних зонах прийматиме центральна влада спільно з місцевою (державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій).

Проте, якщо в навчальному закладі 50% чи більше класів буде відправлено на самоізоляцію через виявлення хворих на COVID-19, то такі школи повинні закриватися на 14 днів.

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Так, в Івано-Франківську міська рада вирішила відкрити школи для молодших школярів з 21 вересня, а вже з 28 вересня школи відкриються для всіх учнів. Натомість садочки вже почали працювати.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Уряд хоче, аби маски для шкіл закуповували за кошти місцевих бюджетів

Також уряд запропонував Верховній Раді проголосувати за законопроєкт № 3991, який дозволить використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю масок та антисептиків для шкіл.

До слова, з 14 вересня почав діяти новий розподіл регіонів за рівнем епідемічної небезпеки. Так, у 37 адміністративних одиницях встановлено червоний рівень, у 86 – помаранчевий, у 173 – жовтий. Наразі червоний рівень передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ТРЦ, кафе і ресторанів, спортзалів тощо.

Бюджет на 2021 рік: гроші на освіту

Проєкт державного бюджету на наступний рік передбачає виділення 173, 8 мільярда гривень на сферу освіти, що на 34 мільярди більше, ніж це було минулого року.

На шо підуть гроші в сфері освіти:

102,5 мільярда гривень пропонують спрямувати на освітню субвенцію для виплати зарплат вчителям. Ще 21,2 мільярда гривень піде на збільшення зарплат педагогам на 30%;

49,2 мільярда гривень – на витрати на вищу освіту;

4,5 мільярда гривень – на виплату академічних стипендій;

1,4 мільярда гривень – на підтримку "Нової української школи ";

1 мільярд гривень – на будівництво, ремонт і реконструкцію шкіл;

1 мільярд гривень – на запобігання поширенню коронавірусу в установах освіти;

0,9 мільярда гривень – на виплату соціальних стипендій;

0, 5 мільярда гривень – на інклюзивну освіту.

Новини тижня у вищій освіті

Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" пообіцяв студентам, яких відрахували з білоруських вишів через участь у протестах проти Олександра Лукашенка, допомогти вступити в українські університети.

Щодо української вищої освіти, то 11 вересня 2020 року завершилось зарахування вступників на магістратуру на бюджет на базі бакалавра. Так, державні місця отримали понад 35 тисяч вступників на магістратуру у різні виші України.

Які університети обирали – читайте тут.

Які спеціальності найменш популярні серед абітурієнтів у 2020 році – читайте тут.

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Умови прийому абітурієнтів до вишів у 2021 році

МОН розробило проєкт умов прийому, який може змінити деякі пункти щодо вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти в 2021 році.

Зокрема, планують:

запровадити можливість виконання вимог до зарахування (зокрема, подати оригінали документів) через електронний кабінет;

збільшити вагу регіонального коефіцієнта до 1,03 та до 1,05 для спеціальностей з особливою підтримкою;

заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, автоматично виключати із конкурсу на всі інші пропозиції;

основний етап вступної кампанії пропонується провести у липні 2021 року.

Цікаво й те, що у Міністерстві освіти і науки запевнили, що у 2021 році розмір оплати за контрактну форму навчання у вишах може зрости. Все залежить від особливостей організації навчання, а також викладацького складу закладу.