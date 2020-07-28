ЗНО 2020: визначили порогові бали з хімії і географії – скільки людей не склали тест
Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали "склав/не склав" з хімії і географії. Для тестів з географії він сягає 24 тестових бали, а з хімії майже на половину менше – 13.
Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні, поріг "склав/не склав" не подолали: з географії – 5,56%, з хімії – 10,15%. Про це повідомляють в Українському центрі якості оцінювання освіти.
Нагадаємо Близько 15% абітурієнтів не склали ЗНО з історії, ще майже 10% – з української мови і літератури
Окрім того, уже 29 липня на інформаційних сторінках учасників з'являться результати ЗНО з географії, хімії за шкалами 100–200 балів і 12-бальною.
Що таке поріг "склав/не склав"?Це мінімальна кількість балів, яку має набрати учасник за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100 – 200 балів і мати можливість вступити до вишу.
Раніше визначили такі порогові бали:
- українська мова і література – 22, поріг "склав/не склав" не подолали 8,32% учасників тестування,
- історія України – 25, поріг не подолали 13,19%,
- біологія – 22, поріг не подолали 5,51%,
- англійська мова – 17, поріг не подолали 7,35%,
- німецька мова – 17, поріг не подолали 11,4%,
- французька мова – 17, поріг не подолали 7,8%,
- іспанська мова – 17, поріг не подолали 11,3%.
Експертам залишається встановити порогові бали ЗНО 2020 для математики і фізики.