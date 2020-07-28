Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали "склав/не склав" з хімії і географії. Для тестів з географії він сягає 24 тестових бали, а з хімії майже на половину менше – 13.

Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні, поріг "склав/не склав" не подолали: з географії – 5,56%, з хімії – 10,15%. Про це повідомляють в Українському центрі якості оцінювання освіти.

Нагадаємо Близько 15% абітурієнтів не склали ЗНО з історії, ще майже 10% – з української мови і літератури

Окрім того, уже 29 липня на інформаційних сторінках учасників з'являться результати ЗНО з географії, хімії за шкалами 100–200 балів і 12-бальною.

Що таке поріг "склав/не склав"? Це мінімальна кількість балів, яку має набрати учасник за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100 – 200 балів і мати можливість вступити до вишу.

У кабінет учасника ЗНО, у якому опублікують результати тесту, можна перейти за цим посиланням.

Раніше визначили такі порогові бали:

українська мова і література – 22, поріг "склав/не склав" не подолали 8,32% учасників тестування,

історія України – 25, поріг не подолали 13,19%,

біологія – 22, поріг не подолали 5,51%,

англійська мова – 17, поріг не подолали 7,35%,

німецька мова – 17, поріг не подолали 11,4%,

французька мова – 17, поріг не подолали 7,8%,

іспанська мова – 17, поріг не подолали 11,3%.

Експертам залишається встановити порогові бали ЗНО 2020 для математики і фізики.

Основна сесія ЗНО розпочалася в Україні з 25 червня та тривала до 17 липня в умовах карантину. Зараз учасники поступово отримують результати тестування. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 23 липня і триватиме до 11 серпня.