У 2020 році 447 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Успішних випускників майже вдічі більше, аніж попереднього року.

Виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко заявив, що найбільший приріст по 200 балах є з фізики, математики, історії України, англійської мови, повідомляє Укрінформ.

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У 2020 році максимальну кількість балів на ЗНО отримали:

З математики – 142 особи,

З англійської мови – 84,

З німецької мови – 3,

З фізики – 64,

З хімії – 49,

З історії України – 49,

З біології – 44,

З української мови та літератури – 8,

З географії – 3,

З французької мови – 1,

З іспанської мови – жоден.

Максимальні 200 балів з тестування у 2019 році отримали:

З математики – 98 осіб,

З англійської мови – 36,

З німецької мови – 1,

З фізики – 4,

З хімії – 77,

З історії України – 13,

З біології – 26,

З української мови та літератури – 17,

З географії – 1,

З французької мови – жоден,

З іспанської мови – жоден.

Цього року з усіх предметів тести на 200 балів не написав ніхто з учасників ЗНО, проте 2 особи набрали на тестуванні по 200 балів з двох предметів.

Зауважимо, що у 2020 році основна сесія ЗНО розпочалася з 25 червня та тривала до 17 липня в умовах карантину. Зараз учасники поступово отримують результати тестування. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 23 липня і триватиме до 11 серпня.



Які умови проведення ЗНО у 2020 році / Інфографіка 24 каналу