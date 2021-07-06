ЗНО на 200 балів без репетиторів: у Харкові вчитель біології підготував 4 відмінників

Чотири випускники Харківщини склали ЗНО з біології на максимальні 200 балів. А все завдяки урокам вчителя Андрія Самойлова. У його класі жоден учнень не здав біологію на менше ніж 180 балів.

Вчитель працює у харківській гімназії №47 останні 10 років, проте раніше він викладав у виші.

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За його словами, там з 15 учнів, які складали тест, ніхто не набрав менше як 180 балів, а 4 дитини – отримали по 200 балів.

Школярі розповідають, що не потребували допомоги репетиторів. Кажуть, для максимальних оцінок вистачило уроків та факультативів від вчителя.

Скласти ЗНО на 200 – це не просто знати все. Я не завжди складаю ЗНО на 200 балів, інколи це 199, інколи я помиляюсь. Щоб скласти на 200, треба не хвилюватися, бути уважним, самовпевненим, і ще бути трошки "фартовим",

– вважає Самойлов.

Як вчитель готував дітей до ЗНО

Вчитель каже, що абітурієнти отримали максимальний бал завдяки підготовці. У випускників було по п'ять уроків біології на тиждень та три факультативи, в тому числі з викладачем медичного вишу.

Самойлов кажу, що якщо учень навчається і потім вже готується до ЗНО, то це легко, а якщо він просто нічого не знає, то тестування скласти буде важко.

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“У нас в гімназії багато практичних робіт з мікроскопами, препаратами, з хімічними реактивами. Розтин риби та раків робимо”, – сказав вчитель.

Окрім того, на уроках Андрій Самойлов дозволяє дітям користуватися телефонами.

Куди вступатимуть відмінники

Тепер всі четверо відмінників розпочинають підготовку до вступу у виші, проте не всі вже обрали майбутній навчальний заклад. У їхніх планах – наука, медицина та біотехнології.

Це також і генна інженерія... Було б цікаво в цій галузі себе якось побачити,

– наголосила випускниця Євгенія Барбоскіна.

Додамо, що Андрій Самойлов готуватиме дітей до ЗНО і надалі. Каже, хоче, щоб усі складали тестування на максимальний бал.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що цього року 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – отримали 200 балів з двох іспитів, а один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів.

Ним виявився випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із 3 предметів та виявився єдиним, кому вдалося здобути настільки хороший результат.