У вишах вже встановили мінімальний прохідний бал інтегрованого іспиту "Крок", який складається на медичних спеціальностях. Так, у 2021 році для студентів зниження прохідного балу, як це було минулого року через коронавірус, не відбудеться.

Тож, для успішного складання тесту потрібно буде набрати щонайменше 55,5 балів. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час брифінгу, передає ТСН.

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У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що вони вже мінімізували можливі ризики для безпечного складання іспиту в умовах пандемії.

За словами Микичак, зниження прохідного балу для студентів-медиків не є необхідною процедурою, бо встановлений зараз бал відповідає вимогам для набуття професійної компетенції майбутніх медичних працівників.

Всі можливі ризики від здавання “Кроку” МОЗ і Центр тестування мінімізували. Встановлений рівень прохідного балу "Кроку" ми вважаємо таким, що є посильним для студентів та відповідає вимогам набуття професійної компетенції. Тому зниження прохідного рівня не буде,

– пояснила Ірина Микичак.

Заступниця міністра МОЗ наголосила також, що у 2021 році лікарі-інтерни під час стажування будуть отримувати зарплату в рамках освітньої програми, яка допоможу мотивувати студентів до проходження інтернатури.

Додамо, що завдання "Кроку" містять 150-200 запитань. Для відповіді студенти мають по 1 хвилині. Додатковий час надається студентам-громадянам іноземних держав, для яких, зокрема, українська мова не є рідною.

Що відомо про іспити для студентів-медиків

Іспит "Крок-1" студенти складають наприкінці третього курсу навчання. Він перевіряє рівень знань медиків з таких дисциплін – анатомії, фізіології, гістології, фармакології, патологічні анатомії, фізіології та інших.

Іспит "Крок-2" студенти складають в кінці шостого курсу. Він перевіряє знання з клінічних дисциплін, в яких майбутні лікарі намагаються підібрати найбільш коректний метод діагностики чи лікування патології, зазначеної в умові.