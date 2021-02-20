Чи знають українські школярі про Революцію Гідності: важливе соцопитування

В Україні провели дослідження, щоб з'ясувати, що школярі знають про Революцію Гідності. Так, загалом про події Майдану відомо майже 85% учнів, натомість близько 15% — навіть не зрозуміли, про що мова.

Цікаво, що 40% учнів дізналися про події Майдану з уроків історії або на тематичних заходах у школі.

До теми Дітям про Небесну Сотню: в Україні створили освітній ролик про Майдан

Дослідження проводилося на замовлення і за підтримки Національного музею Революції Гідності у два етапи:

анкетування (кількісний аспект),

фокусоване групове інтерв’ю (якісний аспект).

Так, протягом 6 – 22 грудня команда Соціоінформ опитала 1200 школярів і школярок з усіх областей України. У результаті визначили, як школярі ставляться до Революції Гідності.

Результати соцопитування

Про Революцію Гідності знають 84% школярів, з них 8 % добре обізнані з перебігом, причинами і наслідками, а 40% – лише чули, але самі розповісти про ті події не можуть.

Це — середні показники, якщо ж брати окремо вікові групи, то учні 9 – 11 класів значно краще обізнані з подіями 2013 – 2014 років за школярів 6 – 8 класів. Зокрема, 12% старшокласників знають про Майдан детально і 42 знають, але менш глибоко, натомість молодші – 5% і 33% відповідно,

– кажуть дослідники.

Окрім того, 30,7% опитаних дітей підтримують Революцію Гідності, 5,9 % висловились проти.Решта обрали нейтральні варіанти.

Що школярі думають про героїв? Загиблі учасники Небесної сотні є справді героями для 73,2 % дітей, для 6,8 % — не є. Серед героїв діти найчастіше називали Сергія Нігояна, Романа Гурика і Юрія Вербицького.

Щодо наслідків Революції Гідності думки розділились:

28 % вважають, що Україна безперечно виграла через революцію,

9 % – безперечно програла,

8 % – Революція нічого не змінила

(решта вагаються з відповіддю або не знають про події).

Що відомо про Революцію Гідності: головне

18 – 21 лютого відбулось жорстоке протистояння на Майдані. Цей період називають завершальним етапом Революції Гідності.

У результаті 22 лютого відсторонили тодішнього президента Віктора Януковича та призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року.

Під час протистояння загинули 82 людини. Ще понад 600 постраждали.

Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні 20 лютого.

Дивіться відео про Небесню Сотню: