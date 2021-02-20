Чи знають українські школярі про Революцію Гідності: важливе соцопитування

В Україні провели дослідження, щоб з'ясувати, що школярі знають про Революцію Гідності. Так, загалом про події Майдану відомо майже 85% учнів, натомість близько 15% — навіть не зрозуміли, про що мова.
Цікаво, що 40% учнів дізналися про події Майдану з уроків історії або на тематичних заходах у школі.
До теми Дітям про Небесну Сотню: в Україні створили освітній ролик про Майдан
Дослідження проводилося на замовлення і за підтримки Національного музею Революції Гідності у два етапи:
Так, протягом 6 – 22 грудня команда Соціоінформ опитала 1200 школярів і школярок з усіх областей України. У результаті визначили, як школярі ставляться до Революції Гідності.
Про Революцію Гідності знають 84% школярів, з них 8 % добре обізнані з перебігом, причинами і наслідками, а 40% – лише чули, але самі розповісти про ті події не можуть.
Це — середні показники, якщо ж брати окремо вікові групи, то учні 9 – 11 класів значно краще обізнані з подіями 2013 – 2014 років за школярів 6 – 8 класів. Зокрема, 12% старшокласників знають про Майдан детально і 42 знають, але менш глибоко, натомість молодші – 5% і 33% відповідно,
– кажуть дослідники.
Окрім того, 30,7% опитаних дітей підтримують Революцію Гідності, 5,9 % висловились проти.Решта обрали нейтральні варіанти.
Що школярі думають про героїв? Загиблі учасники Небесної сотні є справді героями для 73,2 % дітей, для 6,8 % — не є. Серед героїв діти найчастіше називали Сергія Нігояна, Романа Гурика і Юрія Вербицького.
Щодо наслідків Революції Гідності думки розділились:
Дивіться відео про Небесню Сотню: