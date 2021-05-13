Знай свої права: НБУ та мережа магазинів COOP запустили спільний проєкт

У магазинах споживчої кооперації, які розташовані у невеликих містах України, проходить інформаційна кампанія "Знай свої права". Проєкт запущено спільно з Національним банком України та спрямовано на підвищення фінансової грамотності населення.
Ініціативу також підтримали кілька великих банків та міжнародні організації. Головна мета проєкту – донести інформацію про права та обов'язки максимально широкій аудиторії споживачів фінансових послуг.
Цікаво Виплата боргів та грошове планування: 3 кроки до фінансової грамотності
Деталі проєкту
Інформаційна кампанія спрямована на те, щоб допомогти українцям краще розбиратися у фінансових питаннях, зокрема:
- як запобігати порушенню прав споживачів при укладенні фінансових угод;
- що робити, якщо третя особа відкрила на ваше ім'я кредит;
- на що звертати увагу під час відкриття рахунку в банку;
- як перевірити кредитну історію;
- яку силу мають онлайн-договори тощо.
Ми підтримали ініціативу Нацбанку і впевнені, що українці зможуть безпечніше користуватися різноманітними фінансовими інструментами, володіючи всіма необхідними знаннями,
– зазначає голова правління "COOP Україна" Ілля Гороховський.
За словами Гороховського, за останній рік чимало фінансових послуг стали доступними в онлайн-режимі, однак не завжди споживачі перечитують умови контрактів та часто не знають, кому можна поставити додаткові запитання.Порада! Уважно перечитуйте всі договори з фінансовими установами, у тому числі їх онлайн-варіанти. Роздрукувати документи допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні, а друкуючі голівки легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.
На думку заступника голови НБУ Олексія Шабана, є чимало причин, чому українці з острахом користуються фінансовими послугами або ж намагаються їх взагалі уникати.
Це і пережиті кризи, і негативний споживчий досвід, і недостатня інформативність щодо переваг користування фінансовими продуктами,
– наголошує посадовець.
Організатори сподіваються, що така інформаційна освітня кампанія допоможе покращити ситуацію на фінансовому ринку України.
Один з постерів інформаційної кампанії / Фото Національний банк України