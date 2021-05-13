Ініціативу також підтримали кілька великих банків та міжнародні організації. Головна мета проєкту – донести інформацію про права та обов'язки максимально широкій аудиторії споживачів фінансових послуг.

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Деталі проєкту

Інформаційна кампанія спрямована на те, щоб допомогти українцям краще розбиратися у фінансових питаннях, зокрема:

як запобігати порушенню прав споживачів при укладенні фінансових угод;

що робити, якщо третя особа відкрила на ваше ім'я кредит;

на що звертати увагу під час відкриття рахунку в банку;

як перевірити кредитну історію;

яку силу мають онлайн-договори тощо.

Ми підтримали ініціативу Нацбанку і впевнені, що українці зможуть безпечніше користуватися різноманітними фінансовими інструментами, володіючи всіма необхідними знаннями,

– зазначає голова правління "COOP Україна" Ілля Гороховський.

За словами Гороховського, за останній рік чимало фінансових послуг стали доступними в онлайн-режимі, однак не завжди споживачі перечитують умови контрактів та часто не знають, кому можна поставити додаткові запитання.

Порада! Уважно перечитуйте всі договори з фінансовими установами, у тому числі їх онлайн-варіанти. Роздрукувати документи допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні, а друкуючі голівки легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

На думку заступника голови НБУ Олексія Шабана, є чимало причин, чому українці з острахом користуються фінансовими послугами або ж намагаються їх взагалі уникати.

Це і пережиті кризи, і негативний споживчий досвід, і недостатня інформативність щодо переваг користування фінансовими продуктами,

– наголошує посадовець.

Організатори сподіваються, що така інформаційна освітня кампанія допоможе покращити ситуацію на фінансовому ринку України.

Один з постерів інформаційної кампанії / Фото Національний банк України