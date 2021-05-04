Згідно з даними опитувань 2012 – 2019 років, чоловіки є більш фінансово грамотними, ніж жінки. Однак дослідження Роба Алессі з Гронінгенського університету 2021 року спростовує такі висновки.

До теми "Без нього я – ніхто": чому жінка повинна бути фінансово незалежною

Дані нового дослідження

Тести на фінансову грамотність, як правило, заставляють людей обирати відповідь на запитання з кількох варіантів. Деякі запитання містять поле "Не знаю", і дослідження Роба Алессі показує, що набагато більше жінок обирають саме цей варіант, у порівнянні з чоловіками.

Коли опція "Не знаю" відсутня, жінки набагато частіше обирають правильну відповідь, ніж чоловіки.

На думку дослідника, це свідчить ніяк не про нижчий рівень фінансової грамоти жінок, а саме про їх невпевненість у своїх силах, знаннях та навичках.

На основі цього дослідження було проведено низку нових опитувань з фінансової грамотності, де забрали варіант відповіді "Не знаю".

До прикладу, згідно з первинними опитуваннями, які містили цю опцію, на питання про фінансові ризики правильно відповідали 34 відсотки жінок.

У новому дослідженні, де варіанту "Не знаю" у питанні не було, цей показник виріс більш ніж вдвічі – 74 відсотки жінок відповіли правильно.