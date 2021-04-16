Змусила роздягнутися до білизни: у школі Луцька вчителька знущалася з учениць

У луцькій школі №15 спалахнув скандал – учениці поскаржилися на знущання з боку вчительки. Дівчата розповіли, що педагогиня змусила їх у класі роздягнутися до спідньої білизни.

Стало відомо, що вчителька математики Волога Лілія Володимирівна змусила трьох учениць у віці 13 – 14 років зняти майже весь одяг.

До теми Директорка ліцею у Соснівці, яка ображала учнів за одяг та целюліт, вибачилася за булінг

Одна з потерпілих дівчат розповіла, що в її класі однокласники на перерві парили (ймовірно курили IQOS), але раптово зайшла вчителька і це побачила.

Вона почала кричати, обзиватися... Я їй сказала, що у мене нічого немає, потім вона всіх вигнала, і залишила мене та двох однокласниць. Сказала роздягатися до трусів і ліфчика, потім роззуватися… Ми це зробили, тому що вона змушувала, довела до істерики,

– розповіла учениця.



Тепер у бік дівчат "летить” купа погроз з боку дирекції школи, а також з’явилися інші історії знущань від цієї вчительки. Нібито вона:

вона стирала ганчіркою для дошки макіяж з обличчя школярки в її день народження,

вчителька змушували роздягатися інших,

загалом у школі педагоги б'ють і принижують учнів, а "дирекція закриває на це очі".

Крім того, в інтернеті опублікували відео, як вчителька ще в 2017 році била школяра в коридорі привселюдно.



Як пише місцеве видання "Конкурент", директор школи Олег Гребенюк визнає, що конфлікт у вчительки з цими трьома ученицями був, але інформацію про роздягання дітей не підтвердив. Від інших коментарів він відмовився.