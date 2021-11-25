Булінг у школі
У полтавській гімназії №12 мама п'ятикласниці скаржиться на вчительку біології та природознавства Анжелу Василенко, яка знущалася зі школярки на уроці природознавства.
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Батьки зізнаються, що вчителька змушувала їхніх дітей стояти всі 45 хвилин на уроці,не присідаючи, та писати в цей час завдання.
Також вчителька кричить, що їй щось не подобається, що не вивчили уроки, у у дітей немає майбутнього, немає таланту. Я вважаю, що вона цим принижує учнів,
– зазначила мама учениці Тетяна Ждамарова.
Одна з учениць розповіла, що у вчительки на столі лежали якісь зошити, вона взяла їх і кинула хлопчику прямо в обличчя.
Що каже вчителька
Сама Анжела Василенко.запевняє, що розуміє, чому батьки обурилися.
"За перерву у класі стався якийсь хаос, безлад на столі вчителя. Учні стоять, сміються, ніхто не говорить, не можу заспокоїти сміх. Відповідно, я сказала: "Постіймо та заспокоїмося". І подумаємо, хто буде прибирати. Вони стоять сміються, відповідно, так і минув майже весь урок, – пояснила вчителька.
В адміністрації школи запевнили, що вже почали розв’язувати ситуацію.
У нас дійсно була така ситуація, випадок був одноразовий. Ми з батьками все владнали. Перш за все, вчителю за це буде догана і далі будемо дивитися, як вчитель працюватиме,
– сказала директорка Олена Ткач.
Що робити батькам у випадках булінгу
Експерти радять у подібних випадках одразу звертатися до директора. За словами представниці ГО "Батьки Кременчука. Полтавщина" Алли Заможської, дитина має право знімати такі дії вчителя на відео, щоб це був доказ.
"Бо це є захистом дитини. Директор на заяву батьків має скликати комісію, у якій мають брати участь і батьки", – прокоментувала вона.
Також батьки мають право написати заяву освітньому омбудсмену або звернутися до поліції.
До слова, у школі на Київщині вчителька початкових класів, ймовірно, вдарила учня головою об парту, а іншого школяра била по руках. У закладі освіти все замовчували, а психолог вчила дітей не розповідати про конфлікт батькам. Деталі – читайте у статті.