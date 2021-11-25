Булінг у школі

У полтавській гімназії №12 мама п'ятикласниці скаржиться на вчительку біології та природознавства Анжелу Василенко, яка знущалася зі школярки на уроці природознавства.

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Батьки зізнаються, що вчителька змушувала їхніх дітей стояти всі 45 хвилин на уроці,не присідаючи, та писати в цей час завдання.

Також вчителька кричить, що їй щось не подобається, що не вивчили уроки, у у дітей немає майбутнього, немає таланту. Я вважаю, що вона цим принижує учнів,

– зазначила мама учениці Тетяна Ждамарова.

Одна з учениць розповіла, що у вчительки на столі лежали якісь зошити, вона взяла їх і кинула хлопчику прямо в обличчя.

Що каже вчителька

Сама Анжела Василенко.запевняє, що розуміє, чому батьки обурилися.

"За перерву у класі стався якийсь хаос, безлад на столі вчителя. Учні стоять, сміються, ніхто не говорить, не можу заспокоїти сміх. Відповідно, я сказала: "Постіймо та заспокоїмося". І подумаємо, хто буде прибирати. Вони стоять сміються, відповідно, так і минув майже весь урок, – пояснила вчителька.

В адміністрації школи запевнили, що вже почали розв’язувати ситуацію.

У нас дійсно була така ситуація, випадок був одноразовий. Ми з батьками все владнали. Перш за все, вчителю за це буде догана і далі будемо дивитися, як вчитель працюватиме,

– сказала директорка Олена Ткач.

Що робити батькам у випадках булінгу

Експерти радять у подібних випадках одразу звертатися до директора. За словами представниці ГО "Батьки Кременчука. Полтавщина" Алли Заможської, дитина має право знімати такі дії вчителя на відео, щоб це був доказ.

"Бо це є захистом дитини. Директор на заяву батьків має скликати комісію, у якій мають брати участь і батьки", – прокоментувала вона.

Також батьки мають право написати заяву освітньому омбудсмену або звернутися до поліції.

До слова, у школі на Київщині вчителька початкових класів, ймовірно, вдарила учня головою об парту, а іншого школяра била по руках. У закладі освіти все замовчували, а психолог вчила дітей не розповідати про конфлікт батькам. Деталі – читайте у статті.