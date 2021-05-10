Назад до школи: чи зможуть учні навчатися так само, як до карантину

За цей рік учням доводилося поєднувати класні заняття і вимушені онлайн-уроки. Адже через карантин, який час від часу встановлювали в регіонах, школи закривалися для учнів. Чи повернеться освіта до звичних допандемічних умов – читайте у матеріалі.

Школам та вишам доводиться пристосовуватися і відповідати на виклики пандемії. А вчителі в різних куточках країни поспіхом опановували нові способи контакту з дітьми поза класом.

До теми Втрачені знання, школа влітку та скасування ДПА: яким виявився навчальний рік у 2021

Але за останній рік якість дистанційки покращилася, але досі є "пробіли":

неготовність педагогів ефективно переходити в онлайн,

відсутність рівного доступу до комп'ютерів,

нездатність батьків контролювати навчання своїх дітей.

Окрім того, багато батьків і вчителів сходяться в тому, що онлайн-навчання не дотягує до повноцінної заміни реальної школи.

А експерти не беруться стверджувати, коли саме школи повністю відмовляться від дистанційних форматів і повернуться до допандемічних умов.

Діти стали заручниками епідемії COVID-19

У Міністерстві освіти наголошують, що навчальні заклади наділені автономією і мають право самі вибирати форму навчання: очну, дистанційну або змішану.

Проте у регіонах червоної зони карантину такого широкого вибору немає. Там можна відвідувати тільки дитячі садки, уроки в 1 – 4 класах і спеціальні навчальні заклади. Решта школярів змушені навчатися дистанційно.



Дитина на дистанційному навчанні / Фото provse.today

Окрім того, місцева влада на свій розсуд може посилювати карантинні обмеження, в тому числі і ті, які стосуються навчального процесу. Наприклад, у Києві через розмах епідемії на початку квітня закрили всі освітні установи. Через це в онлайн довелося перейти і молодшим класам.

Так, за словами експертів, учні потрапили в пастку карантинів. Так, представники поколінь "Z" (народилися в 1996 – 2015 роках) і "альфа" (народилися після 2015 року), які не уявляють своє життя без гаджетів і соцмереж, все одно потребують живий соціальний контакт.

Які недоліки дистанційного навчання

І це не єдина причина, через яку батьки і педагоги побоюються дистанційного навчання. Адже не всі вчителі зуміли освоїти нові методи навчання за допомогою інтернету, і деякі просто розсилали фото з завданнями у вайбер.

Також не всім школярам вистачає самомотивації, організованості і посидючості, щоб проводити години біля екранів. Наприклад, з особливими труднощами таке навчання дається в початкових класах.

І хоча з початку пандемії покращилася якість дистанційної форми навчання, це все одно не досягає рівня докарантинного періоду.

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, потрібно оцінити прогалини в освіті, щоби знати, як дітям надолужити втрачений матеріал.

Наразі освітні вимірювання в Україні, окрім ЗНО після 11 класу, дуже часткові. Ми, на жаль, не маємо достовірної картини, а це життєво необхідно, щоб планувати виправлення ситуації, щоб наші діти надолужили те, що втрачено,

– зазначив Горбачов.

Яким буде ЗНО у 2021 та навчання влітку

Незважаючи на епідемію і карантин, ЗНО для випускників цього року має пройти в запланований термін. Але школярів звільнили від обов'язкового проходження ДПА. Тож, ЗНО необхідно тільки тим, хто збирається цього року вступати до вишів.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Так, перше тестування відбудеться вже за декілька тижнів. Усі учасники ЗНО зобов'язані дотримуватися протиепідемічних заходів, бути в масках і мати при собі антисептики. А на вході будуть вимірювати температуру.

Під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори, як того вимагають правила. Так, між учасниками в аудиторії обов'язково буде дотримано принципу соціального дистанціювання,

– розповіли в УЦОЯО.

А щоб убезпечити педагогів, які працюють на ЗНО, МОЗ запропонував їм добровільно провакцинуватися до початку тестів. Але якщо людина відмовиться, їй не заборонять брати участь у проведенні ЗНО.

Водночас деяким школам, можливо, доведеться продовжити навчання ще й у червні. Зокрема, в школах, де замість дистанційки на час карантину вводили позачергові канікули, дітям доведеться відстрочити останній дзвоник. Але це рішення школи ухвалюють самостійно.

Чи зможуть учні навчатися восени так, як до карантину

Уряд продовжив адаптивний карантин до кінця червня. А експерти вважають, що з періодичною дистанційкою доведеться миритися ще як мінімум до кінця цього навчального року.

Чи повернуться учні за парти з вересня на постійній основі – ніхто не може сказати напевно.

Формат, у якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації в Україні загалом або на території окремих регіонів. МОН прагне якнайшвидше повернути всіх учнів та студентів до закладів освіти,

– заявили в МОН.

Як швидко це станеться, залежить не тільки від рівня інфікування в країні, але й від темпів вакцинації.

"Сподіваюся, діти зможуть повернутися в школу. Але вже з'явилися нові варіанти вірусу, які також вражають дітей. Подивимося: якщо нам вдасться впоратися з цими варіантами протягом літа – то діти зможуть повернутися до звичного навчання з осені", – сказала голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

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А в МОЗ планують прищепити більшість дорослого населення до кінця року, а педагогів – до вересня.

Як розвинулася освіта через пандемію освіти

За словами освітнього омбудсмена, коли ми повернемося до звичайного життя, ми будемо мати, по-перше, набагато більше досвіду життя в умовах пандемії.

Та й освіта, звичайно, уже не залишиться такою, як була. Бо вона у березні 2020 року просто пішла в минуле і вже не повернеться,

– зазначив Сергій Горбачов.

Пандемія і карантин підштовхнули систему освіти до швидкого розвитку. Зокрема, за цей рік рівень цифрової компетентності вчителів зріс, і це наочна ілюстрація, що криза – це не лише проблема, а й можливість.

Горбачов впевнений, що частина опанованих цифрових інструментів в арсеналі українських педагогів залишиться і після перемоги над вірусом. А школи та викладачі навряд чи захочуть повністю розпрощатися з онлайн-навчанням.

Окрім того, криза, спровокована коронавірусом, підштовхнула школи до відмови від застарілих методів роботи. Ця гнучкість і отримані цифрові навички стануть в нагоді на випадок повторення подібних криз і локдаунів в майбутньому.