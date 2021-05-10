Школам та вишам доводиться пристосовуватися і відповідати на виклики пандемії. А вчителі в різних куточках країни поспіхом опановували нові способи контакту з дітьми поза класом.

До теми Втрачені знання, школа влітку та скасування ДПА: яким виявився навчальний рік у 2021

Але за останній рік якість дистанційки покращилася, але досі є "пробіли":

  • неготовність педагогів ефективно переходити в онлайн,
  • відсутність рівного доступу до комп'ютерів,
  • нездатність батьків контролювати навчання своїх дітей.

Окрім того, багато батьків і вчителів сходяться в тому, що онлайн-навчання не дотягує до повноцінної заміни реальної школи.

А експерти не беруться стверджувати, коли саме школи повністю відмовляться від дистанційних форматів і повернуться до допандемічних умов.

У Міністерстві освіти наголошують, що навчальні заклади наділені автономією і мають право самі вибирати форму навчання: очну, дистанційну або змішану.

Проте у регіонах червоної зони карантину такого широкого вибору немає. Там можна відвідувати тільки дитячі садки, уроки в 1 – 4 класах і спеціальні навчальні заклади. Решта школярів змушені навчатися дистанційно.

Дистанційка
Дитина на дистанційному навчанні / Фото provse.today

Окрім того, місцева влада на свій розсуд може посилювати карантинні обмеження, в тому числі і ті, які стосуються навчального процесу. Наприклад, у Києві через розмах епідемії на початку квітня закрили всі освітні установи. Через це в онлайн довелося перейти і молодшим класам.

Так, за словами експертів, учні потрапили в пастку карантинів. Так, представники поколінь "Z" (народилися в 1996 – 2015 роках) і "альфа" (народилися після 2015 року), які не уявляють своє життя без гаджетів і соцмереж, все одно потребують живий соціальний контакт.

І це не єдина причина, через яку батьки і педагоги побоюються дистанційного навчання. Адже не всі вчителі зуміли освоїти нові методи навчання за допомогою інтернету, і деякі просто розсилали фото з завданнями у вайбер.

Також не всім школярам вистачає самомотивації, організованості і посидючості, щоб проводити години біля екранів. Наприклад, з особливими труднощами таке навчання дається в початкових класах.

І хоча з початку пандемії покращилася якість дистанційної форми навчання, це все одно не досягає рівня докарантинного періоду.

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, потрібно оцінити прогалини в освіті, щоби знати, як дітям надолужити втрачений матеріал.

Наразі освітні вимірювання в Україні, окрім ЗНО після 11 класу, дуже часткові. Ми, на жаль, не маємо достовірної картини, а це життєво необхідно, щоб планувати виправлення ситуації, щоб наші діти надолужили те, що втрачено,
– зазначив Горбачов.

Незважаючи на епідемію і карантин, ЗНО для випускників цього року має пройти в запланований термін. Але школярів звільнили від обов'язкового проходження ДПА. Тож, ЗНО необхідно тільки тим, хто збирається цього року вступати до вишів.

Дати ЗНО 2021
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Так, перше тестування відбудеться вже за декілька тижнів. Усі учасники ЗНО зобов'язані дотримуватися протиепідемічних заходів, бути в масках і мати при собі антисептики. А на вході будуть вимірювати температуру.

Під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори, як того вимагають правила. Так, між учасниками в аудиторії обов'язково буде дотримано принципу соціального дистанціювання,
– розповіли в УЦОЯО.

А щоб убезпечити педагогів, які працюють на ЗНО, МОЗ запропонував їм добровільно провакцинуватися до початку тестів. Але якщо людина відмовиться, їй не заборонять брати участь у проведенні ЗНО.

Водночас деяким школам, можливо, доведеться продовжити навчання ще й у червні. Зокрема, в школах, де замість дистанційки на час карантину вводили позачергові канікули, дітям доведеться відстрочити останній дзвоник. Але це рішення школи ухвалюють самостійно.

Уряд продовжив адаптивний карантин до кінця червня. А експерти вважають, що з періодичною дистанційкою доведеться миритися ще як мінімум до кінця цього навчального року.

Чи повернуться учні за парти з вересня на постійній основі – ніхто не може сказати напевно.

Формат, у якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації в Україні загалом або на території окремих регіонів. МОН прагне якнайшвидше повернути всіх учнів та студентів до закладів освіти,
– заявили в МОН.

Як швидко це станеться, залежить не тільки від рівня інфікування в країні, але й від темпів вакцинації.

"Сподіваюся, діти зможуть повернутися в школу. Але вже з'явилися нові варіанти вірусу, які також вражають дітей. Подивимося: якщо нам вдасться впоратися з цими варіантами протягом літа – то діти зможуть повернутися до звичного навчання з осені", – сказала голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

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А в МОЗ планують прищепити більшість дорослого населення до кінця року, а педагогів – до вересня.

За словами освітнього омбудсмена, коли ми повернемося до звичайного життя, ми будемо мати, по-перше, набагато більше досвіду життя в умовах пандемії.

Та й освіта, звичайно, уже не залишиться такою, як була. Бо вона у березні 2020 року просто пішла в минуле і вже не повернеться,
– зазначив Сергій Горбачов.

Пандемія і карантин підштовхнули систему освіти до швидкого розвитку. Зокрема, за цей рік рівень цифрової компетентності вчителів зріс, і це наочна ілюстрація, що криза – це не лише проблема, а й можливість.

Горбачов впевнений, що частина опанованих цифрових інструментів в арсеналі українських педагогів залишиться і після перемоги над вірусом. А школи та викладачі навряд чи захочуть повністю розпрощатися з онлайн-навчанням.

Окрім того, криза, спровокована коронавірусом, підштовхнула школи до відмови від застарілих методів роботи. Ця гнучкість і отримані цифрові навички стануть в нагоді на випадок повторення подібних криз і локдаунів в майбутньому.