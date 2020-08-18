Мер Києва Віталій Кличко проаналізував, чи готові школи міста до нового навчального року. Він відвідав заклади освіти та перевірив, чи зможуть вони працювати в нових умовах із дотриманням необхідних правил безпеки.

Відео з візиту до столичної гімназії Кличко розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Навчальний процес має розпочатися, але в нових умовах. Із дотриманням усіх правил, і школи готові до цього. Також ми підготували кілька можливих сценаріїв навчання на випадок погіршення ситуації з поширенням вірусу", – заявив Кличко.

Тож, якщо в школах будуть випадки захворювання на коронавірус, освітяни та медики матимуть поетапний план, як цим навчальним закладам працювати у таких умовах.

Мер Києва відвідав гімназію "Введенська" №107, у Подільському районі, та перевірив, чи відповіє навчальний заклад правилам роботи в нових реаліях.

За його словами, гімназія підготувалася: там тепер чотири входи замість двох. У всіх навчальних класах встановили умивальники. Також у школі створили зони і для навчання на свіжому повітрі. Гімназія планує збільшити час на перерви між уроками.

Він додав, що гімназія організувала ізолятор, куди в разі підозри на коронавірус відправлятимуть учнів до прибуття медиків. Також закуплено антисептики та мийні засоби для обробки приміщень, маски, безконтактні термометри. На всі навчальні заклади місто придбало закупило майже 3 тисячі термометрів.

Як працюватимуть школи в період пандемії

Як організувати навчання у школі в період пандемії:

до шккіл не допускатимуть до роботи вчителів з температурою понад 37,2°C;

заклади освіти розроблять маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

у приміщеннях школи пересуватися потрібно в масці, але під час занять учні можуть зняти маску;

адміністрація школи повинна скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості варто забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

у школі мають провітрюватися класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



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