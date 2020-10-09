Через пандемію коронавірусу у світі набрало популярності змішане навчання в школах. Тож, зараз деяким учителям доводиться працювати і з учнями, які навчаються безпосередньо в класі, і з тими, хто перебуває на самоізоляції й навчається онлайн.

Видання НУШ поговорило з учителями, які мають такий досвід, про те, як вони поєднують онлайн- і офлайн-уроки та які методики для цього використовують.

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Змішане навчання – це методика, за якою учні засвоюють частину матеріалу онлайн чи самостійно, а частину – офлайн, у класі.

Цікаво, що деякі вчителі вважають, що рано чи пізно школи мали б відмовлятися від звичайних уроків у класі. Мовляв, така система віджила своє, а пандемія просто пришвидшила цей процес.

Як проводити уроки, якщо учні навчаються дистанційно

Вчителька фізики Миколаївської школи №29 Світлана Братошевська розповіла, що у їхньому закладі з початку навчання сім класів змушені були піти на самоізоляцію. Однак, навчання не перервали, а ці класи перейшли на дистанційне навчання.

Так, для тих класів, які навчалися онлайн, вчителька налаштовувала техніку у своєму кабінеті і проводила звичайний дистанційний урок у Google Meet. Кожен учитель-предметник робив це у своєму кабінеті згідно з розкладом. "Усе відбувається так, як на звичайному уроці: презентація, лекція. А коли діти хочуть відповісти чи щось запитати, просто піднімають руку", – додала Світлана Братошевська.



Учень навчається дистанційно / Фото Гард.City

Вона радить записувати відео уроків і переглядати їх. Адже так вчителі зможуть помітити емоції дітей і зрозуміти, коли вони стурбовані, коли щось не зрозуміли, а коли раділи. Також можна зробити аналіз помилок.

Як проводити уроки, якщо частина класу – вдома

Вчителька математики в Одеській школі Олена Чкурка, працює тиждень з однією половиною класу онлайн, тиждень – з іншою. Тобто, у класі завжди є кілька дітей, решта – долучаються до трансляції уроку. А за тиждень діти міняються місцями.

Вчителька радить спланувати онлайн-урок так, щоб його половину учні виконували самостійно. Олена Чкурка проводить урок для дітей в класі і записує його або вмикає онлайн-трансляцію, щоб учні, які навчаються вдома, теж могти взяти участь в уроці.

Змішане навчання, за словами вчителів, працює. Бо так вчителі та учні пропускають мінімум уроків, і їм не треба їх наздоганяти. Це також розвантажує організацію освітнього процесу і робить вчителів мобільним.

Нюанси і лайфхаки для змішаного навчання

Заступниця директора у Новопетрівській ЗОШ №3, що на Київщині, Ольга Петровська поділилася лайфхаками, якими користуються в її закладі, організовуючи змішане навчання.

Вона наголошує, що перш за все, у батьків треба взяти письмовий дозвіл на використання персональних даних дітей. Тому що виступи їхніх дітей під час онлайн- уроку можуть записуватися на відео. Але ці відео не варто поширювати за межами школи.

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Вчителі мають навчитися користуватися інструментами для конференцій і програмами для дистанційного навчання у школі. Так, можна провести майстер-класи для вчителів, аби вони швидко могли організувати конференцію за потреби.

Якщо непередбачувано під час уроку, який учитель збирався транслювати онлайн, зник інтернет, можна записати урок на відео – і поширити його серед учнів.

Найкраще працює методика "Перевернутий клас". Дітям подобаються завдання штибу "Прочитати параграф і знайти додаткову інформацію в інтернеті!. Тоді учні приходять готовими до уроку – треба тільки відпрацювати практичну частину.