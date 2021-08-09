Уряд змінив умови складання іспиту на рівень української мови для чиновників

Національна комісія зі стандартів державної мови за дорученням уряду оновила умови іспиту на рівень володіння державною мовою для держслужбовців. Зокрема змінюється час, відведений для складання іспиту.

Голова комісії Орися Демська розповіла, що за ініціативи МОН Кабінет міністрів дав доручення спростити процедуру іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для чиновників.

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Що зміниться

Час іспиту

Змінюється час, відведений для складання іспиту на рівень володіння державною мовою – тепер він становитиме 30 хвилин (раніше давали 2 години).

Водночас мовний іспит для осіб, які хочуть набути громадянство України, лишається незмінним – його тривалість орієнтовно 2 години.

Тести та усна відповідь

Змінили і письмовий блок іспиту та оптимізували набір завдань. Так, письмова частина складатиметься з тестів – їх стане менше, але вони будуть складнішими.

А усна частина міститиме 1 завдання – монолог.

"Скорочення тривалості іспитової сесії та зміна структури іспитової роботи дасть змогу істотно збільшити пропускну здатність мережі іспитових центрів", — переконані експерти.

Окрім того, незабаром скорегують стратегію відкриття додаткових місць для реєстрації на іспит. Адже 3 серпня під час реєстрації у системі перебувало понад 2500 осіб, що значно сповільнило її роботу.

Тому надалі додавання вільних місць у системі відбуватиметься постійно через оновлені інструменти, що надані центрам іспитування на місцях. Реєстрацію на іспити буде відновлено 10 серпня року після 18:00,

– пояснили в Комісії.

Проте етапи складання іспиту залишаються незмінними – претенденти повинні зареєструватися у системі exam.mova.gov.ua та бути фізично присутніми у місці проведення іспиту.

Комісія протягом 15 днів оприлюднить результати іспитів та внесе дані у реєстр державних сертифікатів для забезпечення прозорості іспиту.

Хто повинен складати іспит на рівень володіння українською

Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані:

президент України;

прем'єр-міністр України;

перший віце-прем'єр-міністр України;

віце-прем'єр-міністри України;

інші члени уряду;

перші заступники та заступники міністрів;

керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

глава ОП та його заступники;

секретар РНБО та його заступники;

голова СБУ та його заступники;

голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники;

Генпрокурор та його заступники;

керівники обласних та окружних прокуратур;

керівник САП та його заступники, члени Ради Нацбанку України, голова та інші члени Рахункової палати, інші державні діячі;

депутати Верховної Ради АР Криму, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;

державні службовці;

голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;

службовці Нацбанку України;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

прокурори;

судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі;

адвокати, нотаріуси;

керівники закладів освіти всіх форм власності;

педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники;

медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;

посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності.

Як виглядає іспит на рівень володіння українською мовою – зразок роботи дивіться за посиланням

Що буде з тими чиновниками, які не складуть іспит? Такі особи зможуть протягом 4 місяців перескласти іспит. За цей час людина зможе підтягнути свої знання і отримати на іспиті кращий результат.