Голова комісії Орися Демська розповіла, що за ініціативи МОН Кабінет міністрів дав доручення спростити процедуру іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для чиновників.
До теми Іспити з володіння державною мовою будуть проводити у вишах
Що зміниться
Час іспиту
Змінюється час, відведений для складання іспиту на рівень володіння державною мовою – тепер він становитиме 30 хвилин (раніше давали 2 години).
Водночас мовний іспит для осіб, які хочуть набути громадянство України, лишається незмінним – його тривалість орієнтовно 2 години.
Тести та усна відповідь
Змінили і письмовий блок іспиту та оптимізували набір завдань. Так, письмова частина складатиметься з тестів – їх стане менше, але вони будуть складнішими.
А усна частина міститиме 1 завдання – монолог.
"Скорочення тривалості іспитової сесії та зміна структури іспитової роботи дасть змогу істотно збільшити пропускну здатність мережі іспитових центрів", — переконані експерти.
Окрім того, незабаром скорегують стратегію відкриття додаткових місць для реєстрації на іспит. Адже 3 серпня під час реєстрації у системі перебувало понад 2500 осіб, що значно сповільнило її роботу.
Тому надалі додавання вільних місць у системі відбуватиметься постійно через оновлені інструменти, що надані центрам іспитування на місцях. Реєстрацію на іспити буде відновлено 10 серпня року після 18:00,
– пояснили в Комісії.
Проте етапи складання іспиту залишаються незмінними – претенденти повинні зареєструватися у системі exam.mova.gov.ua та бути фізично присутніми у місці проведення іспиту.
Комісія протягом 15 днів оприлюднить результати іспитів та внесе дані у реєстр державних сертифікатів для забезпечення прозорості іспиту.
Хто повинен складати іспит на рівень володіння українською
Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані:
- президент України;
- прем'єр-міністр України;
- перший віце-прем'єр-міністр України;
- віце-прем'єр-міністри України;
- інші члени уряду;
- перші заступники та заступники міністрів;
- керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники;
- глава ОП та його заступники;
- секретар РНБО та його заступники;
- голова СБУ та його заступники;
- голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники;
- Генпрокурор та його заступники;
- керівники обласних та окружних прокуратур;
- керівник САП та його заступники, члени Ради Нацбанку України, голова та інші члени Рахункової палати, інші державні діячі;
- депутати Верховної Ради АР Криму, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;
- державні службовці;
- голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;
- службовці Нацбанку України;
- особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;
- особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
- особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
- прокурори;
- судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі;
- адвокати, нотаріуси;
- керівники закладів освіти всіх форм власності;
- педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники;
- медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;
- посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності.
Що буде з тими чиновниками, які не складуть іспит? Такі особи зможуть протягом 4 місяців перескласти іспит. За цей час людина зможе підтягнути свої знання і отримати на іспиті кращий результат.