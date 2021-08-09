Голова комісії Орися Демська розповіла, що за ініціативи МОН Кабінет міністрів дав доручення спростити процедуру іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для чиновників.

До теми Іспити з володіння державною мовою будуть проводити у вишах

Що зміниться

Час іспиту

Змінюється час, відведений для складання іспиту на рівень володіння державною мовою – тепер він становитиме 30 хвилин (раніше давали 2 години).

Водночас мовний іспит для осіб, які хочуть набути громадянство України, лишається незмінним – його тривалість орієнтовно 2 години.

Тести та усна відповідь

Змінили і письмовий блок іспиту та оптимізували набір завдань. Так, письмова частина складатиметься з тестів – їх стане менше, але вони будуть складнішими.

А усна частина міститиме 1 завдання – монолог.

"Скорочення тривалості іспитової сесії та зміна структури іспитової роботи дасть змогу істотно збільшити пропускну здатність мережі іспитових центрів", — переконані експерти.

Окрім того, незабаром скорегують стратегію відкриття додаткових місць для реєстрації на іспит. Адже 3 серпня під час реєстрації у системі перебувало понад 2500 осіб, що значно сповільнило її роботу.

Тому надалі додавання вільних місць у системі відбуватиметься постійно через оновлені інструменти, що надані центрам іспитування на місцях. Реєстрацію на іспити буде відновлено 10 серпня року після 18:00,

– пояснили в Комісії.

Проте етапи складання іспиту залишаються незмінними – претенденти повинні зареєструватися у системі exam.mova.gov.ua та бути фізично присутніми у місці проведення іспиту.

Комісія протягом 15 днів оприлюднить результати іспитів та внесе дані у реєстр державних сертифікатів для забезпечення прозорості іспиту.

Хто повинен складати іспит на рівень володіння українською

Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані:

президент України;

прем'єр-міністр України;

перший віце-прем'єр-міністр України;

віце-прем'єр-міністри України;

інші члени уряду;

перші заступники та заступники міністрів;

керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

глава ОП та його заступники;

секретар РНБО та його заступники;

голова СБУ та його заступники;

голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники;

Генпрокурор та його заступники;

керівники обласних та окружних прокуратур;

керівник САП та його заступники, члени Ради Нацбанку України, голова та інші члени Рахункової палати, інші державні діячі;

депутати Верховної Ради АР Криму, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;

державні службовці;

голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;

службовці Нацбанку України;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

прокурори;

судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі;

адвокати, нотаріуси;

керівники закладів освіти всіх форм власності;

педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники;

медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;

посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності.

Як виглядає іспит на рівень володіння українською мовою – зразок роботи дивіться за посиланням.

Що буде з тими чиновниками, які не складуть іспит? Такі особи зможуть протягом 4 місяців перескласти іспит. За цей час людина зможе підтягнути свої знання і отримати на іспиті кращий результат.