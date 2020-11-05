У 2021 році в Україні буде декілька змін щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Дати проведення ЗНО – з 21 травня по 10 червня 2021. Як зміниться ЗНО у наступному році – читайте у матеріалі.

Редакція Освіта 24 підготувала для вас всі зміни та деталі про те, як буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році.

Важливо Що робити, якщо ви не здали ЗНО та чи можна тоді вступити на контракт: пояснення та поради

З яких предметів можна складати ЗНО

У 2021 році випускники шкіл зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів. Тестування буде проводитися з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Дати основної сесії ЗНО у 2021 році:

21 травня – тестуванням з хімії;

24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – з англійської мови;

28 травня – з математики;

1 червня – з української мови, української мови і літератури;

4 червня – з історії України;

5 червня – з географії;

7 червня – з фізики;

10 червня – з біології.

Коли проходитиме пробне ЗНО у 2021 році? Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2021 триватиме протягом 5 – 19 січня 2021 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Так, через коронавірус учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО в очному режимі. Тестування з усіх навчальних предметів відбудеться 10 квітня 2021 року. Також зареєстрований учасник зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021, та пройти ще одне тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів.

Натомість для вступу до закладу вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу).

Два ЗНО з мови та літератури

МОН оприлюднило наказ про рішення щодо підготовки окремого тесту з української мови, а також тесту з української мови і літератури. Так, частина вступників зможе обрати для вступу новий тест ЗНО лише з української мови.

Натомість вступники, які планують навчатися на гуманітарних спеціальностях повинні складати тест з української мови і літератури. Більше про те, кому з вступників, треба складати ЗНО з літератури – читайте за посиланням.



ЗНО у 2021 році / Фото з відкритих джерел

ЗНО та ДПА для школярів

Державна підсумкова атестація у 2021 році буде проводитися у формі ЗНО. Школярі мають складати ДПА з таких предметів:

українська мова;

математика;

історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова – за вибором учня);

один із навчальних предметів зі списку: історія України або іноземна мова , біологія, географія, фізика, хімія (за вибором учня).

Але бали будуть рахуватися по-різному. Так, на ДПА результати переводять в оцінку від 1 до 12 балів, а на ЗНО у 100-200 балів.

Також відомо, що випускники, які будуть складати ЗНО з української мови і літератури, отримають аж три оцінки: за ДПА, за ЗНО з української мови та за ЗНО з української мови і літератури. А якщо випускник здасть лише ЗНО з української мови, то отримає оцінку з ДПА та ЗНО з мови.

До теми Вступ-2021: коли розпочнуться вступні іспити та завершиться прийом заяв – основні дати

Яким буде ЗНО з різних предметів

ЗНО з української мови і літератури

Сертифікаційна робота з української мови міститиме 40 завдань з української мови (39 завдань з вибором відповіді або на встановлення відповідності та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді). Триватиме тестування 150 хвилин.

Натомість сертифікаційна робота з української мови і літератури матиме 77 завдань (24 завдання з літератури та 39 – з української мови з вибором відповіді та на встановлення відповідності, а також 4 завдання з української мови з наданням письмової відповіді). Триватиме тестування 210 хвилин.

ЗНО з біології

Сертифікаційна робота з біології має 50 завдань різних форм: (38 завдань з вибором однієї правильної відповіді, 8 завдань на встановлення відповідності та 4 завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей).

Результати ЗНО з біології буде оголошено до 25 червня. На виконання завдання учасник цього ЗНО отримає 150 хвилин.

ЗНО з фізики

Сертифікаційна робота з фізики має 38 завдань різних форм: (20 завдань з вибором однієї правильної відповіді, 4 завдання на встановлення відповідності або "логічні пари", 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю).

Результати ЗНО з фізики буде оголошено до 22 червня. На виконання завдання учасник цього ЗНО отримає 180 хвилин.

Також наступного року можна буде вступати на будь-які спеціальності до ЗВО за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях.

Підготовка до ЗНО:

ЗНО з української літератури у 2021 році: які твори треба прочитати за програмою – дивіться за посиланням.

ЗНО з математики у 2021 році: програма та теми, за якими треба підготуватися – читайте за посиланням.

ЗНО з історії України у 2021 році: перелік тем, за якими треба підготуватися – дивіться за посиланням.

Додамо, що у МОН розповіли про те, що з 2021 року учасників ЗНО, які отримають найвищі результати у ЗНО, будуть нагороджувати преміями. Проте це буде одноразова грошова виплата.