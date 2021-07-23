Зміни щодо провадження профільної освіти

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл та гімназій, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання ухвалюють міські, сільські та селищні ради. Водночас районні ради таких рішень більше не ухвалюють.

До теми МОН затвердило модельні програми Нової української школи для учнів 5 – 9 класів: перелік

Вдтепер сільські та селищні ради також можуь утворювати ліцеї, і це не обмежує кількість населення.

Також у ліцеї повинно бути:

функціонування не менше двох класів (не менше одного – у гірській місцевості) з наповнюваністю не менше 25 учнів у кожному з них протягом кожного року навчання;

(не менше одного – у гірській місцевості) з наповнюваністю не менше 25 учнів у кожному з них протягом кожного року навчання; має бути створене безпечне, інклюзивне та цифрове освітнє середовище відповідно до вимог законодавства;

вивчення учнями не менше трьох профілів навчання з навантаженням та з можливістю обрання дітьми навчальних предметів у певних обсягах;

з навантаженням та з можливістю обрання дітьми навчальних предметів у певних обсягах; забезпечене підвезення учнів і вчителів;

вільний і безкоштовний Wi-Fi;

створені безпечні умови харчування та забезпечення учнів харчуванням у порядку та відповідно до норм, визначених урядом.

громадам дозволили приєднати до ліцею і початкову школу.

Також чинні норми про освіту передбачають мінімальну кількість паралельних класів – 2 або 3. У складі ліцею буде можливість існування не лише 5 – 12 класів, але й початкових 1 – 4 класів.

Інші важливі зміни для захисту прав здобувачів освіти:

Визначення безпечного освітнього середовища

Організація освітніх послуг у закладах охорони здоров’я (уряд має утворити спеціально уповноважену державну установу, яка б надавала навчання вихованцям дитсадку та учням, які перебувають на стаціонарному лікуванні або які отримують реабілітаційну допомогу.

Доступність загальної середньої освіти. Зокрема, сільські та селищні ради тепер повинні нести відповідальність за забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої освіти.

До слова, до 2027 року школи в Україні, згідно з реформою НУШ, мають переформатувати, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів. Зокрема, будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади.

Таким чином школи поділяться на:

початкові (1 – 4 класи);

гімназії (5 – 9 класи);

ліцеї (10 – 12 класи).

А ексзаступник міністра освіти Єгор Стадний назвав переваги профільної освіти – читайте про це у статті.