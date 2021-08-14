Цікаво, що за останні 30 років змінилися 12 міністрів освіти і тепер МОН очолює Сергій Шкарлет. Раніше він працював ректором Чернігівського національного технологічного університету. Що відомо про Сергія Шкарлета – читайте за посиланням.

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Які зміни та події відбулись в освіті за 30 років Незалежності

Після прийняття Незалежності ухвалили й перший закон "Про освіту", який став основою для реформ наступних років. У перший рік Незалежності в Україні діяли понад 20 тисяч шкіл. Хоча наразі їх близько 15 тисяч.

Тодішній міністр освіти Петро Таланчук особисто контролював зміст усіх нових підручників. У його кабінет напряму приносили всі нові примірники, де їх редагували та друкували заново.

Тоді ж з'явилися і перші приватні школи. Найстаршим вважається ліцей "Гранд", який запрацював ще за радянських часів (у 1988 році). Вже в незалежній Україні з’явився ще один приватний заклад – Київський ліцей бізнесу. А наразі в Україні працюють понад 150 приватних шкіл.

До 2000-х років оцінювання навчальних досягнень учнів проводилося за 5-бальною шкалою. Але згодом вони отримали свободу використовувати інші системи. Після цього школярі почали отримувати 12-ки на уроках. Ця інновація різко скоротила кількість учнів, яких залишали навчатись на другий рік – з 40 тисяч до 5 тисяч дітей.

Але з 1 вересня 2021 року учнів 1 – 4 класів будуть оцінювати по-новому. У МОН пропонують використовувати вербальну оцінку замість звичайної бальної оцінки досягнень учнів з предмета. Очікують, що така оцінка буде формувати навички, демонструвати ріст та вдосконалення дитини, а не просто констатувати, наскільки учень виконує план вивчення предмета.

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Україна у 2005 році приєдналася до Болонської системи освіти. На сьогодні в Україні вже закладені основи болонської системи. Наприклад, введено незалежне тестування для школярів, спрощено систему рівнів випускників та запроваджено єдину систему оцінювання.

Також через це відбувся поділ вищої освіти на бакалаврат і магістратуру. Перший – це загальна вища освіта, яка тривала від трьох років. Друга – вища спеціалізована освіта.

Ще у 1993 році спробували створити тестування у школах, але воно виявилося невдалим. Тож згодом до цього повернулися знову. А вже на офіційному рівні ЗНО ввели лише у 2006 році під керівництвом міністра освіти Івана Вакарчука.

Впровадження ЗНО одразу принесло гарні результати щодо підвищення якості шкільної та вищої освіти в Україні, позитивно позначилося на загальному рівні освіченості та допомогло боротися з корупцією.

А зараз ще одним нововведенням є те, що відтепер після закінчення кожного рівня освіти відбуватиметься ДПА, яка проходитиме у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання.

Виші отримали право впроваджувати власні освітні та наукові програми, почали відкривати власні рахунки, брати кредити, розпоряджатися майном. А головне – навчальні заклади почали вільно розпоряджатися власними доходами.

У 2014 році скасували ступінь спеціаліста. Тож тепер в Україні п’ять освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • молодший бакалавр,
  • бакалавр,
  • магістр,
  • доктор філософії,
  • доктор наук.

До слова, до рейтингу кращих університетів світу на 2022 рік QS World University Rankings потрапили вісім українських вишів. Це наразі останні дані щодо рейтингу закладів освіти. Загалом у списку 1300 університетів.

Українські університети, які потрапили до рейтингу кращих вишів світу / Інфографіка 24 каналу
Українські університети, які потрапили до рейтингу кращих вишів світу / Інфографіка 24 каналу

Заклади освіти у 2019 році отримали право на освіту дітей з особливими потребами. Це дає їм можливість навчатися в усіх навчальних закладах.

А цього року уряд ухвалив постанову, яка вносить зміни в організації інклюзивного навчання. Зокрема, вчителі, які працюють в інклюзивно-ресурсних центрах, будуть працювати по 36 годин на тиждень та отримувати надбавки.

З 2016 року середню освіту поділили на три рівні: початкова освіта (1 – 4 класи), базова середня освіта (5 – 9 класи) та профільна середня освіта (10 – 12 класи). Тоді ж школи перейшли на новий Державний стандарт початкової освіти під керівництвом тодішньої міністерки освіти Лілія Гриневич.

Реформа НУШ передбачає створення школи, де діти будуть навчатися через діяльність, у якій буде приємно навчатись, і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.


Ключові компетентності, якими мають володіти учні НУШ / Фото "Нова українська школа"

Мова йде про переформатування шкіл – вони будуть поділені на три групи:

  • початкова (1 – 4 класи),
  • базова середня, яка називатиметься гімназією (5 – 9 класи),
  • профільна середня школа, що матиме статус ліцею (10 – 12 класи).

Що відомо про НУШ в Україні

"Нова українська школа" – це головна реформа МОН під керівництвом колишньої міністерки Лілії Гриневич. Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні, а в 2018/2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.

Окрім того, МОН вже готується до запуску реформи "Нової української школи" у 5 – 9 класах. Проєкт розраховують провести протягом 2021 – 2027 років у три етапи.

Ще одна важлива подія за останні роки – дистанційне навчання. Так, 12 березня 2020 року всі школи України закрили на карантин. Тому вчителі почали заглиблюватися у тонкощі онлайн-освіти, випробовували освітні платформи та проводили уроки в ZOOM.

А в квітні стартував перший і наймасштабніший національний проєкт із дистанційного навчання – "Всеукраїнська школа онлайн". Понад 100 вчителів взяли участь у фільмуванні телеуроків, які транслювалися на телебаченні.

Нещодавно прийняли закон, що діти з окупованих територій Криму і Донбасу можуть вступати до закладів вищої освіти без складання ЗНО.

Вони подають документи через освітні центри "Донбас – Україна" та "Крим – Україна". Так, через них абітурієнти зможуть пройти річне оцінювання та ДПА, отримати документ державного зразка про базову або повну середню освіту.

Новий український правопис почав діяти 3 червня 2019 року. За словами розробників, це зробили заради того, аби українці користувались правописом, створеним на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що набувають поширення.

Що він змінить? Переважна кількість змін стосується слів іноземного походження – змінюється варіативність їхнього відтворення українською. Повний текст нової редакції Українського правопису можна прочитати тут.

Новий правопис
Новий правопис: що змінилось / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що школи, де ще викладають предмети російською чи іншою мовою, з вересня 2020 року мали почати навчання дітей лише українською мовою. А мову нацменшин викладатимуть на відповідних уроках.

Окрім того, згідно з новим законом про державну мову, держслужбовці повинні скласти іспит з володіння українською мовою перед початком роботи. Після цього вони отримають сертифікат з відповідним рівнем.

У 2019 році за ініціативи Олени Зеленської та шеф-кухаря Євгена Клопотенка розпочали реформування системи шкільного харчування. Зокрема, вже затвердили оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

  • м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;
  • непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
  • непастеризовані соки, газовані напої та кава;
  • рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;
  • продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі понад 0,12 грама на 100 грамів готового продукту або з вмістом цукрів понад 10 грамів на 100 грамів готового продукту;
  • також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Окрім того, всі школи повинні будуть:

  • скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 раза;
  • зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;
  • збільшити кількість м'яса в раціоні в залежності від віку учнів;
  • збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.

Експерти на чолі з Клопотенком вже розробили нове шкільне 4-тижневе меню для учнів, яке складається зі 160 страв. Шеф-кухар розповів, що дещо здорожчає нове шкільне меню. За його словами, якщо раніше для приготування їжі за всіма вимогам треба було 14 гривень, то зараз це буде 14 гривень і 50 копійок. А для кращого харчування і якості продуктів – від 14 до 25 гривень.

Вчителям в Україні підняли зарплати на 20% у січні цього року. Друге підвищення проведуть у грудні, воно складе 9%. Тобто за 2021 рік вчителям підвищили зарплату майже на 30%.

Додамо, що, за словами Шкарлета, на 2022 рік очікується також підвищення на кінець року – приблизно на 10%.


Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу