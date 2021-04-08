Зміни у шкільному харчуванні

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що перший етап реформування шкільного харчування вже закінчився. Нові вимоги до шкільного меню учнів почнуть діяти з 1 вересня 2021 року.

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Тепер всі школи повинні будуть:

скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 рази;

зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;

збільшити кількість м'яса в раціоні в залежності від віку учнів;

збільшити кількість фруктів та овочів;

збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.

Натомість відомий кухар Євген Клопотенко сказав, що старі норми харчування заважали змінам. Через це спочатку він розробляв нові страви для шкіл, "підлаштовуючись під радянські правила гри".

Нарешті уряд ухвалив нові норми. Дозволили спеції. То не про червоний перець, а про куркуму та ароматні трави. Тепер їх можна додавати до їжі. Для мене це дуже важлива історія, за яку я "топив" протягом багатьох років. Бо діти не заслуговують на сіру та прісну їжу,

– підкреслив Клопотенко.

Подальші плани Євгена Клопотенка. Надалі його команда розробить 4-тижневі меню для шкіл на основі нових норм. Це будуть готові комбінації страв на кожен день, які зможе використовувати кожна школа.

Чим заборонено годувати дітей у школах

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

За його словами, системі потрібно приблизно 5 років, аби стати збалансованою та дійти до ідеальної форми.



Зміни у шкільному харчуванні дітей / Фото з фейсбуку Олени Зеленської

Перенесення дати пробного ЗНО

Через посилення карантин та припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО для учнів Києва, Чернігівської та Миколаївської області перенесли. Його у цих містах проведуть 24 квітня. Водночас всі решта учні пройдуть пробне ЗНО у суботу, 10 квітня.

Результати пробного ЗНО розмістять в особистих кабінетах усіх учасників до 30 квітня, а відеокоментарі до завдань будуть доступні 11 квітня.

Що кажуть у МОН? Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що таке рішення було вимушеним, і така позиція УЦОЯО є абсолютно логічною.

Прошу вступників та їхніх батьків із розумінням поставитися до переносу пробного тестування та використати цей додатковий час із максимальною користю – для підготовки,

– додав Шкарлет.

Зверніть увагу! Основну сесію ЗНО цьогоріч скасовувати не будуть, навіть якщо введуть локдаун. Однак формат тестування можуть змінити.

Водночас освітній експерт Ігор Лікарчук розкритикував це рішення та наголосив, що подібне може статися і з основною сесією ЗНО. Бо епідемситуація, в якій проводилося ЗНО у 2020 році, і епідемситуація, яка є на сьогодні, – абсолютно різні.

"Вони очевидно заховали голову в пісок, не бажаючи напружити мізки для того, щоб передбачити можливий розвиток ситуації та запропонувати нові рішення. Адже інформація про можливе погіршення епідемситуації з’явилася не вчора", – наголосив він.

Додамо, що у Києві також пропонують зменшити навантаження на випускників у травні. Так, хочуть дозволити всім випускникам 11 класу завершити вивчення матеріалу до кінця квітня, щоб вони мали час підготуватися до ЗНО.



Дати ЗНО у 2021 / Інфографіка 24 каналу

Також Департамент освіти і науки пропонує провести навчання у травні за принципом освітнього трансформера, розбивши випускників не за класами, а за групами, з урахуванням обраного ними профілю подальшого навчання у виші.

Дні перед ЗНО пропонуємо перетворити на дні предметного занурення (колись це називалося консультаціями перед екзаменом). Хочемо у травні зменшити для учнів кількість предметів, враховуючи індивідуальну потребу кожного з них,

– наголосила Олена Фіданян.

Коронавірус та онлайн-навчання у школах

Скільки учнів і вчителів у Львові хворіють на коронавірус? Ситуація із COVID-19 у Львові залишається складною, і міська влада планує продовжити дистанційне навчання у школах. Адже лише впродовж березня коронавірус підтвердили у 383 вчителів та 245 учнів.

Загалом, впродовж березня за добу в середньому виявляли від 17 до 41 освітянина з підтвердженим позитивним ПЛР-тестом, На жаль за місяць померло 13 педагогів Львова.

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В Україні вже майже половина областей перейшла до червоної зони, а в деяких містах навіть ввели посилений карантин. Тож, школи в більшості регіонів навчаються дистанційно учнів 5 – 11 класів, а десь і початкову школу.

У яких містах учні перейшли на онлайн-навчання:

Івано-Франківськ

Харків

Житомир

Чернігів

Вінниця

Ужгород

Львів

Київ

Одеса

Миколаїв

Полтава

Важливо! До червоної зони віднесли: Київ та Київську область, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Одеську, Чернівецьку, Сумську, Миколаївську, Черкаську, Львівську, Запорізьку, Чернігівську, Хмельницьку області.

Новини МОН та уряду

У бюджеті на 2021 рік виділять понад 1 мільярд гривень на заходи для боротьби з COVID-19 та його наслідками під час навчання у школах. Зокрема, ці гроші підуть на ноутбуки вчителям.

У МОН розповіли, що у червні 2021 року заклади професійної освіти розпочнуть приймати заяви від вступників. Які документи потрібно подавати до приймальної комісії, чи можна після профтеху вступати у виш та коли завершується прийом заяв – читайте у матеріалі.

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Також Міністерство розвитку громад і територій працює над тим, щоб в 2021 році обласні державні адміністрації вирішили проблему з відсутністю вбиралень у приміщеннях шкіл.

Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2021 рік, які сфокусовані на розвиток освіти і науки. Зокрема, планують оновити школи, впровадити нові підходи в інклюзивній освіті та прийняти законопроєкт про освіту для дорослих. Всі завдання МОН на 2021 рік – читайте у матеріалі.

Скандали у сфері освіти

Шкарлет виграв суд проти НАЗЯВО щодо плагіату

Сергій Шкарлет заявив, що ОАСК ухвалив рішення про незаконність дій із Нацагентства забезпечення якості вищої освіти щодо пошуку плагіату у його роботах.

За моїм позовом схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики щодо пошуку плагіату в моїх наукових роботах. Я у судовому порядку захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом,

– написав Шкарлет.

Але у НАЗЯВО на це відповіли, що оскаржать рішення у суді. “По-перше, ми будемо звертатися. А, по-друге, це рішення ніхто не бачив. Як ми можемо коментувати рішення, яке ніхто не бачив, – додали вони.

Вчителька під час уроку назвала кримських татар зрадниками

В окупованому Криму вчителька літератури Олена Руденко почала розпалювати міжнаціональну ворожнечу. Після розповіді учениці про її дідуся, педагогиня заявила, що кримських татар у 1944 році депортували, бо вони зрадники.

Кримських учнів змушують перейти на російську мову навчання

В окупованому Криму учнів змушують відмовитися від навчання в школі кримськотатарською мовою. Замість цього вони пропонують здобувати дітям освіту російською мовою.

І діти навіть не мають вибору. Адже вчителі самі видають заповнений бланк заяви, де замість рідної кримськотатарської (і української) мови навчання вже вписана російська мова.

Скандал довкола конкурсу Яцика

30 березня оприлюднили рейтингову таблицю, до якої увійшли всі фіналісти та переможці конкурсу імені Петра Яцика. Однак, згодом організатори перерахували кількість балів, і багато учасників втратили свої призові місця.

Це викликало хвилю обурень з боку конкурсантів та їх батьків. Що сталося та як відреагували батьки та організатори конкурсу – читайте за посиланням.

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В електронні версії підручників з історії повернули Крим на карту України

Нещодавно в підручниках з історії для учнів 9 та 10 класів помітили карту України без Криму. Це обурило українців, тому електронні версії книжок відредагували.

Оновлені варіанти електронних підручників доступні на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Там на карту України повернули український півострів.

Вчителі отримують нижчу зарплату, ніж середня по економіці

Вчителі та медики мають найменші зарплати в Україні. Так, якщо середня зарплата у лютому 2021 року становила понад 12 тисяч гривень, то середня зарплата освітян – 11 тисяч гривень.