Зміни у проведенні ЗНО-2022: уряд узгодив порядок залучення вчителів
Джерело:Міністерство освіти і науки
Уряд вніс зміни до Порядку залучення освітян та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім того, планують збільшити кількість пунктів для складання ЗНО.
Також у штат пункту тестування ЗНО додали медичного працівника. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів 3 листопада 2021 року.
До теми Оприлюднили графік проведення ЗНО-2022: предмети і дати
Зміни у проведенні ЗНО
- Відтепер в одному пункті тестування може бути не більше 75% інструкторів, які є працівникам однієї школи (раніше було обмеження в 50%).
- До роботи цього року залучать чергових медичних працівників (одна особа в пункті складання ЗНО).
- Через карантин в УЦОЯО планують збільшити кількість пунктів проведення ЗНО. Для цього доведеться залучати більше інструкторів.
Розширення мережі пунктів ЗНО дасть змогу скоротити час, який учні раніше були змушені проводити в громадському транспорті.
Наприклад, для того аби скласти тест із фізики, деякі школярі з Херсонщини були змушені їхати в обласний центр маршруткою понад три години,
– сказала заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Процедура залучення педагогів до проведення ЗНО
- За пропозиціями закладів освіти, установ та освітніх організацій, у приміщення яких організовуються пункти тестування (для роботи в цих пунктах).
- Шляхом добору регіональними центрами - для роботи в пунктах обробки та перевірки тестувань.
- За пропозиціями місцевих органів управління освітою, закладів освіти – для роботи в пунктах проведення ЗНО та пунктах перевірки (якщо це буде потрібно).
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Графік ЗНО-2022
Основна сесія ЗНО у 2022 році відбудеться за таким графіком:
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
До слова, кожен зареєстрований учасник ЗНО зможе безкоштовно пройти тести максимум з 5 навчальних предметів. Обов’язкових предметів ЗНО немає, але є обов’язкове ДПА. Також абітурієнти мають визначити, які тести їм треба для вступу.