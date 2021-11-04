Зміни у проведенні ЗНО-2022: уряд узгодив порядок залучення вчителів

4 листопада 2021 , 10:30
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Джерело:

Міністерство освіти і науки

Уряд вніс зміни до Порядку залучення освітян та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім того, планують збільшити кількість пунктів для складання ЗНО.

Також у штат пункту тестування ЗНО додали медичного працівника. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів 3 листопада 2021 року.

До теми Оприлюднили графік проведення ЗНО-2022: предмети і дати

Зміни у проведенні ЗНО

  • Відтепер в одному пункті тестування може бути не більше 75% інструкторів, які є працівникам однієї школи (раніше було обмеження в 50%).
  • До роботи цього року залучать чергових медичних працівників (одна особа в пункті складання ЗНО).
  • Через карантин в УЦОЯО планують збільшити кількість пунктів проведення ЗНО. Для цього доведеться залучати більше інструкторів.

Розширення мережі пунктів ЗНО дасть змогу скоротити час, який учні раніше були змушені проводити в громадському транспорті.

Наприклад, для того аби скласти тест із фізики, деякі школярі з Херсонщини були змушені їхати в обласний центр маршруткою понад три години,
– сказала заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Процедура залучення педагогів до проведення ЗНО

  1. За пропозиціями закладів освіти, установ та освітніх організацій, у приміщення яких організовуються пункти тестування (для роботи в цих пунктах).
  2. Шляхом добору регіональними центрами - для роботи в пунктах обробки та перевірки тестувань.
  3. За пропозиціями місцевих органів управління освітою, закладів освіти – для роботи в пунктах проведення ЗНО та пунктах перевірки (якщо це буде потрібно).

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Графік ЗНО-2022

Основна сесія ЗНО у 2022 році відбудеться за таким графіком:

  • фізика – 23 травня;
  • хімія – 26 травня;
  • українська мова, українська мова та література – 31 травня;
  • математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
  • іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
  • англійська мова – 7 червня;
  • історія України – 10 червня;
  • географія – 14 червня;
  • біологія – 17 червня.

До слова, кожен зареєстрований учасник ЗНО зможе безкоштовно пройти тести максимум з 5 навчальних предметів. Обов’язкових предметів ЗНО немає, але є обов’язкове ДПА. Також абітурієнти мають визначити, які тести їм треба для вступу.

Автор: Марія Бондар