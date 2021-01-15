З обранням нового американського президента, в системі освіти США може відбутися низка змін. У своїх нещодавніх промовах Джозеф Байден неодноразово згадував необхідність боротьби з COVID-19 задля відкриття шкіл та підвищення фінансування освітніх закладів.

В перші хвилини свого виступу після оголошення перемоги на виборах, Джо Байден привітав викладачів, вчителів, студентів та школярів. Прихильність Байдена до освіти наочно відображається у програмі, опублікованій на його сайті.

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Основні пункти програми, які стосуються навчального процесу країни, зібрало видання Brookings.

#1 Зупинити пандемію та відкрити навчальні заклади

Джо Байден неодноразово заявляв, що хоче повернути школи та університети до звичного навчального процесу. Його команда вже складає стратегічний план, враховуючи думки найкращих світових експертів в галузі охорони здоров'я.

До відкриття освітніх закладів, нова адміністрація хоче зміцнити партнерські стосунки зі штатними керівництвами та округами, щоб гарантувати безпеку в школах та зменшити розрив у якості освіти, особливо в расово чи економічно маргіналізованих громадах.

#2 Збільшити державне фінансування освітніх закладів

Не всі школи країни мають достатньо грошей для нормального функціонування. Це стало як ніколи помітно саме під час пандемії, адже багато закладів освіти не змогли перейти на дистанційне навчання учнів через фінансові проблеми.

В планах команди Байдена – збільшити видатки Сполучених Штатів на освіту всередині країни.

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#3 Боротися з регулярними проявами расизму

Перемога Джо Байдена тісно пов'язана із політичним та соціальним протестним рухом Black Lives Matter.

За час президентства Дональда Трампа, в рази збільшився відсоток відмов установами у наданні грошових позик для здобуття вищої освіти абітурієнтам на підставі расових ознак.

В 2018 році було скасовано регламент Барака Обами, спрямований на зменшення расової та іншої дискримінації в освітній системі, й команда Байдена хоче його відновити.

#4 Розвинути співпрацю вищих навчальних закладів між собою

Адміністрація хоче розширити освітні перспективи, які доступні тільки в окремих штатах. Команда планує запровадити однакові програми та ініціативи у всіх закладах вищої освіти.

Окрім цього, планується створювати нові освітні можливості для студентів всієї країни, зокрема інноваційні практики у сфері дослідницької діяльності університетів.

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#5 Повернутися до нормальної взаємодії з освітніми спільнотами

Президент Трамп мав доволі суперечливі та хаотичні стосунки з освітніми об'єднаннями.

За час його правління на один лише Департамент освіти було здійснено 455 судових позовів, 8 з яких були державними.

Встановивши хороші стосунки уряду з освітніми організаціями, Байден хоче спрямувати націю до освітнього прогресу.

Зазначимо, що дружина Джозефа Байдена та майбутня Перша леді США Джилл є професоркою англійської мови в Громадському коледжі Північної Вірджинії та діячкою у сфері освіти з багаторічним стажем роботи. Джилл Байден планує продовжувати освітню діяльність й надалі.