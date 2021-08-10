Зміни та недоліки закону про створення ліцеїв в Україні

Нещодавно президент підписав закон про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв. У МОН кажуть, що він створить якісну та доступну середню освіту. Але деякі експерти вважають, що закон нівелює основну концепцію реформи старшої профільної школи НУШ.

Закон, перш за все, дозволяє громадам право бути засновниками ліцеїв до 1 вересня 2027 року. Експерти розповіли що змінює закон та які є його недоліки.

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Які зміни передбачає закон

Ліцей є окремою юридичною особою, проте дозволено освіту й на початковому та базовому рівнях.

На паралелях 10 – 12 класів має бути не менше двох класів із не менше трьома профілями навчання.

із не менше трьома профілями навчання. Органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ліцеїв.

Водночас уряд має продовжити у 2021 – 2030 роках виділення субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на забезпечення НУШ, зокрема для запровадження трирічної профільної середньої освіти.

Недоліки закону про створення ліцеїв

Народна депутатка та експертка Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа стверджує, що ухвалений закон свідчить не про реформу, а про "зміну вивісок". Вона особисто його не підтримала в другому читанні.

Є норми, з якими категорично не можу погодитись. До другого читання закон передбачав мінімум 4 класи на паралелі в ліцеї. Тепер мінімальну кількість зменшили до 2 класів та трьох профілів. Це мало для створення повноцінного й ефективного профільного ліцею,

– заявила депутатка.

За її словами, за початковим задумом, кожен рівень школи (початкова, гімназія, ліцей) мав бути окремо, але тепер закон дозволяє громадам включати до ліцею ще й початкові класи.

Наталія Піпа наголошує, що початкова школа в складі ліцею суперечить задуму реформи і світовій практиці функціонування ліцеїв.

А директор Львівського ОІППО й заступник міністра освіти й науки у 2015 – 2019 роках Павло Хобзей вважає, що змінами до закону відхилили модель профільної старшої школи, яка пропонують в концепції НУШ.

Він розповів, що концепція НУШ передбачала створення нової мережі академічних ліцеїв.

Академічні ліцеї, як правило, мали бути відділені від основної школи й мати не менше 4 класів на паралелі (100 учнів). Це дало б змогу дійсно перейти на профільне навчання учням у старшій школі, створити нову культуру школи,

– каже він.

На думку Хобзея, наявність 4 класів на паралелі в старшій школі – це ключова вимога до старшої профільної школи, щоби можна було ефективно забезпечити учням право вибору профілю.

Окрім того, зміни до закону дозволяють практично нічого не змінювати в мережі шкіл ТГ.

За його словами, нова норма закону, що в старшій профільній школі має бути не менше двох класів і три профілі трохи зменшить кількість шкіл, де є 10 – 11 класи, але нової якості не принесе.

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Пропонована депутатами норма, що в ліцейному класі має бути не менше 25 учнів, теж відхилена. За чинним законом, можна відкрити клас із 5 учнями.

Колишній директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля додає, що профільна школа потребує вищого рівня кваліфікації педагога, більших зусиль від держави та місцевих органів влади.

Відповідно, це потребує і вищої зарплати педагога, який працює в старшій школі. Тому залишати в старшій школі початкову, середню і старшу ланки, і платити педагогам у школі різну зарплату – це буде дискримінація вчителя,

– вважає він.

До слова, до 2027 року школи в Україні, згідно з реформою НУШ, мають переформатувати, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів. Зокрема, будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади.

Так, до 2024 року школи мають остаточно визначитися, чи готові забезпечувати функціонування 10 – 12 класів. Нині це вже спричинило закриття старших класів у низці шкіл.