Рівні підтримки дітей та ресурсна кімната: нові зміни в інклюзивному навчанні в садочках

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до постанови щодо організації діяльності інклюзивних груп у садочках. Зокрема, ввели рівні підтримки дітей, а також вимагається мати ресурсну кімнату у закладі дошкільної освіти.

Відповідні зміни ухвалили на засіданні уряду 28 липня. За даними МОН, попередній Порядок організації інклюзивного навчання потребував удосконалення.

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А нові зміни спрямовані на індивідуалізацію навчання для дошкільнят з особливими освітніми потребами та допомогу в підтримці кожної дитини у відповідності до її потреб.

Головні зміни щодо організації інклюзивного навчання

Введено поняття "рівні підтримки" – обсяг тимчасової або постійної підтримки в навчанні дітей, які цього потребують.

Зокрема, запроваджено 5 рівнів підтримки: від труднощів І ступеня прояву (незначні чи поодинокі) у дітей до труднощів V, найтяжчого ступеня прояву.



Рівні підтримки дитини з ООП / Скриншот з постанови

Введено поняття "ресурсна кімната" . У дошкіллі це частина кімнати (зона), призначена для розвитку дітей з ООП, гармонізації їхнього психоемоційного стану та психологічного розвантаження.

. У дошкіллі це частина кімнати (зона), призначена для розвитку дітей з ООП, гармонізації їхнього психоемоційного стану та психологічного розвантаження. Закріплено обов’язок садочку створити інклюзивну групу, якщо із заявою звернулися батьки або інші законні представники дитини з ООП;

Також змінено кількість дітей з ООП, які можуть бути в інклюзивній групі (залежно від рівня підтримки, якого потребує дитина):

не більше 1 дитини, яка потребує 4 – 5 рівнів підтримки;

не більше 2 дітей, які потребують 3 рівня підтримки;

не більше 3 дітей, які потребують 2 рівня підтримки;

Водночас якщо у висновку про комплексну оцінку не вказано рівня підтримки, то дитину треба направити в інклюзивну групу з огляду на рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу цієї дитини.

Окрім того, за рішенням команди психолого-педагогічного супроводу, індивідуальну програму розвитку можна складати для дитини і на літній період.

До слова, уряд планує скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.