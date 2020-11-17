У 2020 році зменшився попит на навчання в магістратурі. А все через те, що в Україні запровадили для вступу після бакалаврату обов’язковий іспит з іноземної мови.

Так, цього року на магістратуру було зараховано майже три тисячі вступників, а це на 2,4 % менше, ніж у 2019 році. Дані з 5 вишів розповіла директорка Навчально-методичного центру "Укоопосвіта" Лідія Войнаш виданню "Укрінформ".

Цікаво В Україні не залишилось жодної спеціальності, куди для вступу треба ЗНО з фізики

Вона вважає, що це пов`язано з запровадженням обов`язкового єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

"Раніше цей іспит стосувався окремих спеціальностей, а тепер він на переважній більшості, а наступного року він буде на всі спеціальності єдиним вступним іспитом. Тому зменшується й кількість бажаючих вступати до магістратури", – сказала Войнаш.

Але, за її словами, на деякі спеціальності попит навіть збільшився. Це зокрема:

економіка;

менеджмент;

філологія;

туризм;

готельно-ресторанна справа;

маркетинг.

Зазначимо, що дані взято з 5 вишів, які входять до освітньої системи COOP Україна: Полтавський університет економіки та торгівлі, Львівський торгово-економічний університет, Вінницький кооперативний і Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститути, а також 20 коледжів по всій країні.

Цікаво, що реєстрація вступників у 2021 році для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 11 травня та закінчується 3 червня. Для абітурієнтів, які вступають на основі вступних іспитів прийом заяв та документів розпочинається 22 червня i закінчується 25 червня.