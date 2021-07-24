Зменшити ризики і збільшити дохід: як діяти інвестору-початківцю

Лише дуже висока дохідність може виправдати та компенсувати високі ризики. Інвесторам, які тільки починають свій шлях на ринку, часто буває дуже складно зорієнтуватись.

Водночас, вкладатись в одні лише ОВДП та депозити – недалекоглядне рішення. Так вважає співзасновник Укрінвестклубу Дмитро Карпіловський.

До теми Інвестиції та фінансова грамотність: що потрібно знати учасникам фондового ринку

Експерт дає кілька порад інвесторам-початківцям, якими правилами слід керуватись, щоб захистити свої гроші від ризиків та отримати високий дохід.

Коли ви перебуваєте на піку впевненості у своїй угоді, то це, найімовірніше, і є найризикованіша інвестиція,

– наголошує досвідчений інвестор.

Поради інвесторам-початківцям

Інвестуйте винятково у ті інструменти, на вивчення яких ви витратили хоча б 3 місяці або кілька сотень годин часу, аби заглибитись у тематику. Вкладайте гроші у ті напрями, які діють за зрозумілим вам механізмом захисту. Намагайтесь це зробити до того, як доведеться "оплатити" власну помилку. Диверсифікуйте власні інвестиції. Не вкладайте більше грошей, ніж готові втратити, оскільки повністю оцінити всі ризики не може ніхто. Чим менш досвідчений інвестор, тим менші гроші варто вкладати та краще диверсифікувати портфель.

Менше самовпевненості

Дмитро Карпіловський не рекомендує йти в угоду, в якій немає професіонала, який був би готовий вас проконсультувати. Без досвіду бодай 5 років активної участі на ринку IPO, неможливо зрозуміти – вигідна угода чи ні. Чужий досвід – це завжди повніша та об'єктивніша картина.

У світі інвестицій існує поняття "spray and pray" – "". Через самовпевненість безліч інвесторів втрачали свої статки, адже не могли на 100% передбачити дохідність грошового вкладення.

За словами експерта, більшість інвесторів впевнені, що купуючи щомісяця трохи акцій компаній індексу S&P 500, вони отримають хороший результат. Однак мало хто звертає увагу на симулятор, котрий вказує, що ще 5 – 10 років тому вкладники, які повірили у цю ідею, втрачали до 40% свого портфелю.

Для інвесторів-початківців Карпіловський радить звертатись за допомогою до перевірених брокерів, посередників або радників, які можуть взяти на себе часткову або ж повну відповідальність за ваш фінансовий результат.