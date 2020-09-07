Міністерство освіти і науки України без погодження з освітянами розробило проєкт концепції реформування оплати праці вчителів та працівників освіти. Проте від цього зарплата працівників освіти може лише зменшитися, тому профспілка виступає проти такого рішення.

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ 2 вересня було озвучено пропозиції перевірити норми законів України про освіту та скасувати деякі постанови уряду щодо оплати праці вчителям, передає пресслужба профспілки.

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Тому освітяни відправили листи до Комітету з питань освіти та МОН, у яких заявили про неприпустимість внесення цих змін.

Якщо будуть скасовані постанови Кабміну про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників на 10%, то зарплата освітян суттєво знизиться, – запевнили у профспілці.

У відомстві наголосили, що МОН планує встановити надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 15%, замість теперішніх 30%. А тому від таких рішень постраждають педагоги, які мають право на підвищені ставки зарплат за педагогічні звання чи надбавки за почесні звання.

Окрім того, освітяни наголосили, що фінансування галузі освіти має бути забезпечено державою на рівні не менше 7% ВВП, проте по факту фінансування щороку зменшується, і в 2020 році відповідає 5,6 – 5,7%.

Тому профспілка вимагає від владних структур не допустити такої реформації оплати праці вчителям та іншим працівникам освіти та вимагає Міністерство освіти і науки відкликати цю концепції реформування зарплат.

До слова, до карантину 74 тисячі молодих вчителів, які мають стаж роботи до 10 років, у 2020 році мали б отримати по 21 тисячі гривень разової щорічної допомоги. Однак, в оновленому "антикризовому" бюджеті на 2020 рік обіцяних раніше "підйомних" грошей немає.