Зірвали навчання: у Харкові учнів евакуювали зі школи через повідомлення про замінування – відео
Джерело:телеграм-канал "Труха.Харків"
У Харкові евакуювали всіх учнів та працівників школи №78 через повідомлення про вибухівку. Цю інформацію підтвердили у поліції, там вже обстежують приміщення.
Фахівці проводять перевірку у школі №78, яка розташована на Садовому проїзді, 7. Повідомлення до поліції надійшло анонімно.
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У соціальних мережах користувачі повідомляють, що всіх учнів школи евакуювали на вулицю. Діти досі залишаються на території школи та стадіону.
Трохи пізніше надійшла інформація про мінування інших шкіл у Харкові:
- №54 (вулиця Академіка Богомольця, 4),
- №64 (вулиця Руслана Плоходько, 5-В),
- №130 (вулиця Світланівська, 23),
- №154 (проспект Людвіга Свободи, 42-Б),
- №113 (проспект Архітектора Альошина, 9),
- №36 (вулиця Алчевських, 55).
Інші мінування у Харкові
Згідно з даними Харківської ОДА, це не перше повідомлення про мінування за останній тиждень. Так, 28 листопада у Харкові шукали вибухівку в аеропорту.
Також чергова частина поліції отримала повідомлення про вибухівку в ТРЦ "Космос" (Академіка Павлова, 144б). Територію об'єктів обстежили, але вибухівку не знайшли.
Зазначимо, що за останній тиждень повідомлення про мінування шкіл отримувала поліція двох інших міст:
- У Кривому Розі "замінували" гімназію №8. Відомо, що це другий випадок за тиждень у тому ж самому навчальному закладі. Згодом виявилось, що замінування знову неправдиве.
- У Дніпрі рятувальники отримали повідомлення про замінування навчально-виховного комплексу №111, що розташований на проспекті Героїв, 29. Згодом стало відомо про нібито мінування і школи №23. Ця інформація виявилася теж фейкова.
Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Також якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.