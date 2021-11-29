Фахівці проводять перевірку у школі №78, яка розташована на Садовому проїзді, 7. Повідомлення до поліції надійшло анонімно.

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У соціальних мережах користувачі повідомляють, що всіх учнів школи евакуювали на вулицю. Діти досі залишаються на території школи та стадіону.

Трохи пізніше надійшла інформація про мінування шкіл №54, №130 та №154 у Харкові.

Інші мінування у Харкові

Згідно з даними Харківської ОДА, це не перше повідомлення про мінування за останній тиждень. Так, 28 листопада у Харкові шукали вибухівку в аеропорту

Також вночі чергова частина поліції отримала повідомлення про вибухівку в ТРЦ "Космос" (Академіка Павлова, 144б). Територію об'єктів було обстежено, вибухівку не знайшли.

Зазначимо, що за останній тиждень повідомлення про мінування шкіл отримувала поліція двох інших міст:

У Кривому Рогзі "замінували" гімназію №8. Відомо, що це другий випадок за тиждень у тому ж самому навчальному закладі. Згодом виявилось, що замінування знову неправдиве.

У Дніпрі рятувальники отримали повідомлення про замінування навчально-виховного комплексу №111, що розташований на проспекті Героїв, 29. Згодом стало відомо про нібито мінування і школи №23. Ця інформація виявилася теж фейкова.

Яке покарання за псевдомінування? За повідомлення про фейкове мінування передбачено відповідальність у вигляді різного строку позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків (їм доведеться сплатити штраф).



Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Також якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.