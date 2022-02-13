Зі стипендіями студентів зросла і вартість навчання: скільки коштує освіта у вишах України

З січня для українських студентів збільшили розмір стипендій приблизно в півтора раза. При цьому вартість навчання на контрактній формі в університетах теж зростає.

Додамо, що перед цим стипендії студентам-бюджетникам піднімали аж п'ять років тому.

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Які стипендії в українських студентів

З початку 2022 року запрацювали внесені зміни в постанові уряду №933 щодо підвищення стипендій.

На скільки зросли стипендії для студентів:

Стипендії студентів вишів та, наукових установ (ступені молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста або магістра) – збільшили до 2 тисяч гривень (раніше отримували 1300 гривень), а підвищена стипендія тепер 2550 гривень.

Стипендії студентів закладів професійної освіти (ступені молодшого спеціаліста, професійного молодшого бакалавра, бакалавра) – збільшилися до 1250 гривень (було 980 гривень), а підвищена стипендія становить 1930 гривень.

Стипендії учнів технікумів – збільшили до 1250 гривень (було 490 гривень).

Суми президентської стипендії варіюються залежно від типу навчального закладу між 2750 і 4400 гривень.

Суми іменної та академічної стипендії від уряду – від 2500 до 4000 гривень.

На скільки зросло вартість навчання у вишах України

Стипендії, як відомо, отримують учні на бюджетній формі, а контрактники такого "заробітку" не отримують. До того ж, вони мають платити за своє навчання у виші.

Відбір на бюджетну форму навчання відбувається зазвичай на основі даних за конкурсними балами та досягненнями самих абітурієнтів.

Вартість навчання в українських вишах змінюється регулярно і, як правило, лише збільшується. Зараз найдорожча освіта для програмістів у Львові у приватному виші IT STEP UNIVERSITY. Навчання там коштує 88 тисяч гривень.

А найбюджетніший варіант – всього 2,5 тисячі гривень у семінаристів в Дніпрі (Дніпровська Духовна Семінарія).

Ціни на навчання для студентів популярних українських вишів:

Національна академія державного управління при президентові – 49 400 гривень (очна) і 30 тисяч гривень (заочна).

Український Католицький Університет – 48 650 гривень (очна).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 44 200 гривень (очна) та 28 600 гривень (заочна).

Національний Медичний Університет імені О. О. Богомольця – 29 000 гривень (очна) та 15 770 гривень (заочна).

Національний університет "Києво-Могилянська академія" – 38 500 гривень (очна).

НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 28 000 гривень (очна) і 23 500 гривень (заочна).

Львівський національний університет імені І. Франка – 25 500 гривень (очна) та 18 400 гривень (заочна).

Київський міжнародний університет – 25 500 гривень (очна) та 18 300 гривень (заочна).

Одеський національний політехнічний університет – 26 850 гривень (очна) 9 200 гривень (заочна).

Київський Університет імені Бориса Грінченка – 24 100 гривень (очна) та 9 930 гривень (заочна).

Сумський державний університет – 25 тисяч гривень (очна) та 7 тисяч гривень (заочна).

НТУ "Харківський політехнічний інститут" – 21 600 гривень (очна) і 12 900 гривень (заочна).

Національний авіаційний університет – 21 тисяча гривень (очна) і 12 тисяч гривень (заочна).

НУ "Львівська політехніка" – 20 900 гривень (очна) та 15 тисяч (заочна).

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 19 100 гривень (очна) і 8 950 гривень (заочна).

Харківський національний університет радіоелектроніки – 18 750 гривень (очна) і 8 900 гривень (заочна).

НТУ "Дніпровська політехніка" – 15 тисяч гривень (очна) та 8 100 гривень (заочна).

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 13 500 гривень (очна).

Національний Юридичний Університет ім. Ярослава Мудрого – 28 800 гривень (очна) та 22 400 гривень (заочна).

Київський національний університет культури і мистецтв – 12 360 гривень (очна) і 7 060 гривень (заочна).

Луцький національний технічний університет – 18 200 гривень (очна) та 14 550 гривень (заочна).

До слова, у Верховній Раді прийняли зміни до закону про вищу освіту. Тепер ректори вишів будуть змушені оприлюднювати щорічний звіт про діяльність університетів. Деталі – читайте у статті.