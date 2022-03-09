Жодних іспитів для вступу до університетів у 2022 році не буде, – Шкарлет

Через війну в Україні у Міністерстві освіти та науки напрацьовують механізм одноразового скасування вступу за ЗНО та ЄВІ у 2022 році. Там наголосили, що жодних іспитів для вступу в університет не буде.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет під час прямого ефіру телеканалу “Рада”, передає 24 канал.

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За його словами, скасувати іспити вирішили, щоб уникнути корупції при вступі.

Під навалою російської агресії ми разом з Комітетом ВР з питань освіти вирішили запровадити одноразове скасування вступ до вишів за результатами ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ у 2022 році,

– заявив Шкарлет.

Також у МОН скасують ДПА для учнів 11 класів. Раніше це ж зробили і для учнів 4 та 9 класів.

Міністр освіти додав, що механізм із заміною іспитів опрацьовується і його оприлюднять найближчим часом.

"Зазначу, жодних іспитів університет самостійно проводити не буде. Це потрібно для того, щоб запобігти корупції під час вступу", – підсумував Шкарлет.

Раніше у МОН наголошували, що скасування ЗНО необхідно для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу та стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний час.

Додамо, що через воєнні дії зараз немає можливості провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке мало відбутися 19 і 26 березня.