У Житомирському медінституті розпилили газ: постраждали двоє людей

У будівлі Житомирського медичного інституту хтось розпилив невідому речовину. Через це двоє людей опинилися в лікарні. На місці працюють правоохоронці.

Інцидент трапився вранці, 17 вересня. До інституту одразу ж прибули швидка та поліція.

Цікаво Попри біль й обмеження через хворобу: на Черкащині дітей змушували на уроках збирати врожай

Усіх з будівлі евакуювали

Правоохоронці, які прибули на місце події, розпочали евакуацію студентів та персоналу. До цього були також залучені рятувальники.

Близько 10:00 год. надійшло повідомлення про те, що на вулиці Великій Бердичівській у приміщенні розпилили невідому речовину. На місце події були викликані і рятувальники. Проводилась евакуація, – повідомили у пресслужбі поліції.

Також в інституті скасували заняття і розпочали перевірку гуртожитків.

За попередніми даними, постраждали двоє людей. Їх госпіталізували. Поліція зараз з'ясовує всі деталі інциденту та шукає зловмисника чи зловмисників, які розпилили невідому речовину.

Останні схожі інциденти