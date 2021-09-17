Інцидент трапився вранці, 17 вересня. До інституту одразу ж прибули швидка та поліція.
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Усіх з будівлі евакуювали
Правоохоронці, які прибули на місце події, розпочали евакуацію студентів та персоналу. До цього були також залучені рятувальники.
Близько 10:00 год. надійшло повідомлення про те, що на вулиці Великій Бердичівській у приміщенні розпилили невідому речовину. На місце події були викликані і рятувальники. Проводилась евакуація, – повідомили у пресслужбі поліції.
Також в інституті скасували заняття і розпочали перевірку гуртожитків.
За попередніми даними, постраждали двоє людей. Їх госпіталізували. Поліція зараз з'ясовує всі деталі інциденту та шукає зловмисника чи зловмисників, які розпилили невідому речовину.
Останні схожі інциденти
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