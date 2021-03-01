Через коронавірус на Житомирщині закривають садочки, а школи переводять на онлайн-навчання

На Житомирщині збільшилося кількість хворих на COVID-19. Через це у громадах області почали закривати дитсадки і переводити школи на дистанційну форму навчання. Окрім того, деякі учні раніше підуть на канікули.

Наразі такі рішення вже прийняли в Бердичеві та Чуднівській, Новоград-Волинській і Ємільчинській громадах.

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Чуднівська громада

Зокрема, у Чуднівській об'єднаній громаді через зростання рівня захворюваності на коронавірус закрили 19 дитячих садочків та перевели на онлайн- навчання 16 шкіл. "Станом на 26 лютого в школах та садочках на коронавірус захворіли 25 працівників та 12 дітей”, – наголосив начальник відділу освіти Чуднівської міськради Володимир Кривоцюк.

На Чуднівщині щоденно зростає кількість хворих на коронавірус. Тому для запобігання поширення цієї хвороби з 1 по 5 березня усі дитсадочки закриються на карантин, а школи перейдуть на дистанційне навчання.

"Якщо за цей період ситуація покращиться, то 9 березня усі заклади освіти відновлять свою роботу", – наголосив Кривоцюк.

Новоград-Волинська громада

Натомість Новоград-Волинська міськрада призупинила роботу двох садочків (ДНЗ № 1 "Джерельце" та ДНЗ №5 "Віночок") на тиждень – з 1 по 8 березня включно. А коледжам та профтехам доручили перевести учнів на онлайн-навчання.

Ємільчинська громада

Ємільчинська селищна рада таож повідомила, що через збільшення рівня захворюваності на коронавірус з 1 по 5 березня буде призупинено навчання в деяких школах.

Бердичів

У Бердичеві через коронавірус перенесли шкільні канікули та закрили дитячий садок. Відомо, що весняні канікули перенесли (з 5 квітня по 9 квітня) на період з 1 березня по 5 березня. Тож, навчання в школах розпочнеться з 9 березня.

У місті 103 працівники шкіл перебувають на лікарняному, 53 з них отримали позитивний тест на коронавірус. Серед дітей на коронавірус хворіє 57 осіб шкільного та дошкільного віку.

. Станом на ранок 1 березня за добу в Житомирській області підтвердили 466 випадків COVID-19, померли три людини. Загалом за останній тиждень виявили 2 716 хворих на COVID-19.

В яких випадках будуть закривати школи? Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників закладу або якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів зможуть продовжити очне навчання).